保險局查出4家壽產險多項缺失 開罰510萬元

（中央社記者劉姵呈台北11日電）三商美邦人壽遭查出多達20項缺失，金管會保險局今天開罰新台幣330萬元及予以12項糾正；另外富邦、明台及泰安3家產險因未能在生效日前完成核保及出單，雖不影響保戶權益，也各被罰60萬元。

金融監督管理委員會保險局今天晚間公布最新裁罰案，首先，三商美邦人壽被檢查局發現多達20項缺失，不過，因案情不嚴重，5大項疏失僅罰最低罰鍰金額，共計330萬元。

保險局表示，遭罰錢的5大項疏失，像是有承租不動產之後因發現更適合的地點，但因為租約未到期，就將原不動產「轉租」給利害關係人，當了二房東收租，不符合保險業資金運用規定，開罰90萬元。

另外，三商美邦人壽算錯死差與利差互抵的準備金，開罰60萬元；法遵單位未能及時更新法規，罰60萬元；利害關係人資料庫讓關係人可以自行刪除資料，不利管理，罰60萬元；洗錢防制單位的人員陸續異動，不利防制洗錢的有效性，也被罰60萬元。

保險局也指出，檢查也發現三商美邦人壽未建置健全有效的資本適足率（RBC）控管機制，不過因其在RBC管理上，採按季控管，因此沒有開罰，不過因不利公司風險管理，保險局要求必須改為每月控管。

再者，富邦、明台及泰安3家產險部分，保險局指出，辦理旅遊綜合保險業務時，提供線上要保系統給銀行兼營保險代理通路使用；不過，保戶都出國了，要保書才送到產險公司，造成保單未能在生效日前完成核保及出單。

保險局說，雖不影響保戶權益，不過因沒有按照流程即時核保，還是得照規定各開罰60萬元，且保險局已發函所有產險公司，要求檢視與銀行合作的流程，不能再發生類似問題。（編輯：張均懋）1080911