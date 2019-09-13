負債比率 財政部：韓比台高出1.2個百分點

（中央社記者廖禹揚台北13日電）媒體報導「台灣負債首度超越南韓」，財政部今天澄清並非事實，並指出截至2017年底，南韓負債比率仍較台灣高出1.2個百分點；台灣負債比率也較美國、日本及歐盟主要國家為低。

遠見雜誌12日以「台灣負債首度超越南韓」為標題，指財政部國庫署去年底公布，2017年依國際貨幣基金（IMF）手冊計算，一般政府負債約6兆6723億元，占國內生產毛額（GDP）為38.28%，大幅超越日本、義大利、美國等G20國家的舉債水準，也是4年以來首度超越南韓負債。

對此，財政部今天發布新聞稿澄清表示，台灣負債比率38.28%，與G20國家扣除歐盟本體後的19國比較，較美國（105.2%）、日本（237.6%）、義大利（131.8%）、加拿大（89.7%）及歐盟主要國家等15個國家為低，僅高於土耳其、印尼、俄羅斯及沙烏地阿拉伯等4個國家。

而南韓負債比率為39.5%，較台灣高出1.2個百分點，有關台灣負債首度超越南韓的報導顯非事實。

財政部並指出，近年因景氣回溫及稅制調整，各級政府1年以上公共債務未償債務餘額占前3年度名目GDP平均數比率，由103年度最高峰的41.34%降低至108年度36.66%，顯見台灣政府債務比率已獲控制。

財政部表示，未來將持續落實健全財政措施，以多元方式籌措財源，並恪遵預算法、公共債務法及財政紀律法等規定，嚴格管控年度歲入歲出差短及債務規模，落實財政紀律，以兼顧財政穩健及經濟發展，奠定國家永續發展基礎。（編輯：李信寬）1080913