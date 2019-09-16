台股逢前高震盪難免 季線附近支撐強

（中央社記者吳家豪台北16日電）美國聯邦準備理事會（Fed）開會在即，市場氣氛偏保守，美股變動不大；法人表示，台股短線步入前高反壓區，指數衝高後震盪難免，但季線附近支撐強，可逢低偏多操作。

美中貿易談判出現轉機，激勵股市擴大漲幅後，因聯準會將於本週召開利率決策會議，市場氣氛趨於保守。美股道瓊工業指數13日終場上漲37.07點，或0.14%，收在27219.52點；標準普爾500指數下跌2.18點，或0.07%，收在3007.39點；以科技股為主的那斯達克指數下跌17.753點，或0.22%，收在8176.715點。

市場期待美中10月談判進展，支撐12日台股重返10800點整數關卡，盤勢維持區間狹幅整理，加權指數終場上漲37.2點，收在10827.55點，週線連四紅，成交值新台幣1168.56億元。三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超62.87億元。

外銷訂單截至7月已連續9個月負成長，經濟部統計處預估，8月也難以轉正。學者指出，傳統貨品受貿易戰影響大，下半年能否轉正，還是要看國際大廠手機新品銷售狀況。

法人表示，受惠8月個股亮眼營收及蘋果新機發表利多，台股沿5日線緩步震盪盤堅創波段高點，短線偏多態勢延續；但貿易戰衝突難立即解決，短線步入前高反壓區，加上指標過熱壓力增溫，指數衝高後震盪難免，但季線約10685點附近支撐力強，可逢低偏多操作。（編輯：鄭雪文）1080916