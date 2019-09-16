SEMI：半導體庫存調整到下半年 明年成長5%到7%

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）SEMI預估全球半導體庫存調整延續到下半年，預估明年年初回到業界平均水準，估明年半導體市場可望成長5%到7%左右，須觀察貿易戰進展和記憶體市況，明年前段晶圓廠投資成長幅度估8%左右。

國際半導體展（SEMICON Taiwan）將於18日到20日在南港展覽館登場，今天下午舉行展前記者會。

展望半導體產業發展趨勢，國際半導體產業協會（SEMI）產業分析總監曾瑞榆指出，今年記憶體市場需求較往年低，主要是雲端伺服器投資下滑，此外產業庫存水準到今年7月止，仍較去年同期高，不過第2季末到第3季初開始，庫存水位逐漸下降，但目前還在庫存調整期，記憶體庫存水位較高，整體調整期可能持續到今年下半年，下半年有逐季逐月回溫的空間。

觀察今年全球半導體產業進展，曾瑞榆指出，今年半導體市場面臨庫存水位較高、需求比原先預期弱、以及美中和日韓貿易戰等三大因素影響。他指出，今年上半年半導體市場需求低於預期，稼動率調整相對不夠，使得庫存調整延續到今年下半年，預估明年年初回到業界平均水準。

從應用來看，曾瑞榆指出，今年下半年高階智慧型手機出貨仍有一些風險，整體iPhone出貨應不會超過去年，華為（Huawei）為了脫離美系供應鏈，部分台廠雖有利多，不過華為下半年在部分零組件採購上，仍有些風險。

此外，今年下半年中央處理器（CPU）缺貨狀況可逐步趨緩，今年車用和工業用需求不若預期強。

從記憶體價格來看，曾瑞榆預期，今年下半年行動記憶體（Mobile DRAM）價格可能持續下滑雙位數百分點，伺服器記憶體看來下滑趨勢和緩，客戶端庫存調整持穩。第3季NAND型快閃記憶體和固態硬碟（SSD）價格持穩，第4季可望復甦，預估明年上半年NAND快閃記憶體投資可望復甦，不過DRAM投資要到明年年中之後回溫。

若從設備投資來看，到目前為止，北美和台灣兩大市場投資年成長超過3成和接近5成，主要是在先進製程投資，其中台灣是今年全球最大的設備投資市場，不過中國可能在明年超越位居第一。

展望今年下半年到明年半導體產業趨勢，曾瑞榆預期，今年下半年可望逐季或逐月回溫，明年可望回溫5%到7%左右，強度要看貿易戰進展和記憶體市況。晶圓廠投資方面，他預估明年前段晶圓廠投資成長幅度，約收斂到年增8%左右，其中明年韓國晶圓廠投資估持平，台灣相關投資可能持平或下滑，主要受到記憶體投資趨緩影響。

曾瑞榆預估，明年在5奈米先進晶圓製程投資可望持續成長，7奈米和10奈米投資可望持續驅動先進製程投資，預估明年12吋晶圓廠投資成長回溫幅度約7%到8%左右。

從區域來看，韓國、台灣和中國是未來12吋晶圓廠最主要的三大投資區域，台灣晶圓廠投資從2021年到2024年可穩健成長，主要是台積電、美光、華邦電、力晶等新廠可帶動產能，韓國和台灣是全球兩大產能地區。（編輯：張均懋）1080916