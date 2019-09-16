童子賢盼新手機帶動應用 談前景戰戰兢兢

（中央社記者吳家豪台北16日電）iPhone 11系列新機將在20日開賣，代工廠和碩董事長童子賢今天說，硬體和技術規格的進步當然很重要，更重要的是帶動應用。

台灣5G垂直應用推動聯盟今天舉辦啟動大會，童子賢以台北市電腦公會理事長身分出席致詞，希望台灣要站在全世界5G的領先群中，搶攻國際商機。

媒體詢問郭台銘可能於17日宣布參選總統，童子賢低調不願多談，僅表示祝福所有願意為台灣努力的候選人，在參選登記和連署都能順利。

現場媒體詢問對iPhone 11系列新機銷售的看法，童子賢說，對於個別品牌發表新機，向來是「祝他們順利」，但是因為台灣與蘋果公司重量級新品發表的關係太密切，從產業界角度來說，做過多的評論可能有違職業道德。

不過，童子賢表示，蘋果公司從IC晶片到系統代工都很重要，但一個產品不會永遠處在創新又創新的狀態。觀察過去12年的發展，蘋果手機螢幕不斷放大，解析度不斷提高，相機鏡頭從一個變兩個、又變成三個，這些硬體和技術規格的進步當然很重要，更重要的是帶動應用。

他說，舉凡民生、個人生產力、個人聯絡、個人社群等，一直到辦公室生產力的提升，需要具備很強的運算能力，才能連結到一些專用服務，例如金融、購物、教育等；如果網路和終端裝置的速度不夠快，這些應用可能會「卡卡的」。

童子賢指出，新機發表一定代表規格和各方面又往上推升，至於推升多少、消費者如何評價，身為專業廠商，還是要恪遵職業道德，不願多加評論。

他說，其實和碩已經「農忙」一陣子，今年的特色是「大家戰戰兢兢在拿捏」，訂單一下子「踩剎車」，一下子又「加油門」；在招募人力方面，業界所有廠商仍面臨季節性和地域性的緊張。

法人預估，3款新iPhone今年下半年產量約7000萬支到7500萬支，生產高峰將落在今年第4季。

從組裝代工供應鏈來看，法人預期3款新iPhone主要代工廠商仍以鴻海與和碩為主，不過新iPhone下半年出貨量恐相對偏緩，對鴻海與和碩今年第4季業績和獲利的影響，有待觀察。（編輯：蘇志宗）1080916