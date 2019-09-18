5G頻譜競標在即 林之晨盼標金應合理

（中央社記者吳柏緯台北18日電）5G頻譜競標將在年底登場，台哥大總經理林之晨預估，明年下半年5G就能商轉，但由於初期商業效益不高，後續可能會有其他頻譜釋出，盼這次競標時的標金能夠合理。

國家通訊傳播委員會（NCC）的5G競標申請已於9月初展開，預計在年底展開第一波的5G競標，各家電信業者都在摩拳擦掌，更有業者喊出標金無上限。

台灣大哥大總經理林之晨今天受邀出席三三企業會的9月份例會，並以「5G與超5G」進行專題演講。林之晨在會前受訪時提到，5G是長期的規劃，初期確實商業效益還不高，而且可以預期第一波釋照後，後面可能還會有新的頻譜出現。

林之晨表示，未來10年的5G發展不會只侷限在通訊，而是垂直整合的運用，包含製造業、服務業、運輸業以至於智慧城市，都有可以結合與發展的空間。他表示，這或許也是為什麼他被延攬擔任總經理的原因。

至於外界關心台哥大接下來在5G頻譜競標將會如何規劃，林之晨表示公司有既定的計畫，不方便多談。不過他也再次對其他電信業者喊話，希望大家理性處理頻譜競標事宜，這次釋照競標的標金應該要合理。

除了服務未來的5G手機使用者，加強娛樂體驗也在台哥大的計畫之中。目前台哥大的5G超盟將富邦悍將棒球隊的主場新莊棒球場，打造成智慧棒球場，林之晨指出，未來5G商轉後也會優化球場的設施，讓球迷有更好的觀球體驗。（編輯：張均懋）1080918