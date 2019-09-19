聯發科5G晶片研發 投入金額逾千億元

（中央社記者鍾榮峰新竹19日電）聯發科無線通訊研發大樓8月落成啟用，針對市場關注的5G發展，聯發科指出，研發團隊已投入5G相關晶片的研發工作，人力投入數千人，超過新台幣1000億元，居領先群。

聯發科無線通訊研發大樓位於新竹科學園區力行三路，占地約1.26公頃，為地下3層及地上10層的建築，除規劃有高速運算及資料中心，超過1000個辦公室座位與數個新型實驗室，並設有幼兒園。

聯發科無線通訊事業部總經理李宗霖出面介紹無線通訊研發中心，他說，手機IC設計進入門檻高，投入的人力與資金都很高。

研發中心內一套模擬基地台的設備價格高達新台幣1億元，李宗霖表示，這套設備主要是要模擬在高鐵或地下室等各種情況，檢測手機功能是否正常。

聯發科無線通訊研發中心門口擺放有幾箱綠色包裝的乖乖，引起參訪的媒體好奇。李宗霖說，這是聯發科的傳統。

李宗霖表示，因為IC非常複雜，有上億電晶體，聯發科設計好一顆IC，要送到台積電生產，從台積電回來後要測試，擺放綠包裝的乖乖就是希望IC回來會「乖乖」的。每當有新產品回來，都會擺上綠色乖乖。（編輯：張良知）1080919