蔡明介：聯發科天天在看併購 不限無線通訊

聯發科無線通訊研發大樓19日開放媒體參觀，董事長蔡明介表示，併購是聯發科成長重要策略選項之一，內部有策略團隊針對未來成長方向評估，天天都在看，併購範圍不限於無線通訊領域。中央社記者鍾榮峰攝 108年9月19日

（中央社記者鍾榮峰新竹19日電）聯發科董事長蔡明介今天表示，併購是聯發科成長重要策略選項之一，內部有策略團隊針對未來成長方向評估，天天都在看，併購範圍不限於無線通訊領域。

聯發科位於新竹科學園區的無線通訊研發大樓8月落成啟用，今天首度開放媒體參觀，蔡明介說，今天以新居落成的心情歡迎媒體。

蔡明介表示，聯發科創業22年，創新驅動與以人為本是聯發科重要的價值觀。其中，創新驅動是不斷發明，創新不只有技術，還有營運模式，把別人認為不可能的事情變成可能。

蔡明介說，人才永遠不夠，除招募外，聯發科也透過併購增加人才，過去曾併購ADI、晨星、雷凌與立錡，大部分人才都留下來。

至於未來是否持續併購，蔡明介說，併購是聯發科成長重要策略選項之一，內部有策略團隊針對未來成長方向評估，天天都在看，併購範圍不限於無線通訊領域。

為服務客戶，甚至整個生態系統，蔡明介表示，除手機晶片做好外，還要讓電信運營商提高好服務，聯發科積極展開全球布局，不過，仍以台灣為重心，7成研發人力在台灣。

對於台灣半導體發展，蔡明介表示，人才確實不夠，不僅要讓人才在不錯的企業裡頭，能夠看得到很清楚的未來，讓環境更好。此外，科技產業需要硬科學，蔡明介說，政府應鼓勵更多學生念數學、數理，不要只當網紅就好。

至於5G市場發展，聯發科財務長顧大為說，對5G市場看法正向、樂觀，預期明年中國大陸5G手機將有1億支以上，聯發科今年第3季已經送樣，明年第1季客戶產品將上市。（編輯：林興盟）1080919