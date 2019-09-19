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台北科技走廊最後版圖 士林科技園區土地交易夯

最新更新：2019/09/19 16:06

（中央社記者韋樞台北19日電）今年建商紛紛搶進土地，商仲調查，上市櫃企業今年前8月購買土地多達新台幣937億元，超過去年全年；其中台北市最後一塊科技園區的士林科技園區頗受青睞，今年有5筆交易，金額達91億元。

信義全球資產經理王維宏表示，內湖科技園區及南港軟體園區發展完善，帶動台北科技走廊交易發燒，成為大型企業獵樓熱區，不但吸引跨國企業進駐，內湖整棟交易比率也提高，南港辦公室更出現每坪百萬元交易。

王維宏指出，由於內科及南軟可開發土地非常少，使得台北科技走廊最後一塊版圖的北投士林科技園區交易相當熱絡。今年已有4家建商插旗，包含華固、國泰、長虹、天賀建設等企業來搶地。

長虹建設持續布局廠辦市場，今年5月以7.9億元買下北士科專區土地，換算每坪單價157萬元，預計開發辦公大樓，長虹自去年起已連續購入6筆土地，5筆宣布開發辦公大樓；國泰建設在今年7月以5.8億元買下軟橋段住宅土地，簽訂合建分屋及買賣契約，今年累計買進2筆土地，分別在桃園及台北。

華固建設今年更大動作以總價30億元買下軟橋段49、53地號，其中一筆土地在去年先由新世貿資產以每坪155萬元取得，隔一年以每坪165萬元賣給華固建設，短短一年的時間土地每坪上漲10萬元。（編輯：蘇志宗）1080919

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