國產南港都更案獲准 估2021年取得建照

（中央社記者韋樞台北19日電）國產建材實業位於台北市南港區的「南港企業總部暨周邊開發計畫」已獲台北市政府核准，預計未來在占地6500坪上興建2棟綠建築商辦和商場大樓，預計最快2021年取得建照。

國產建材實業指出，南港都更案基地佔地約6500坪、建築基地面積約4000坪，企業總部邀請英國福斯特聯合建築師事務所（Foster and Partners）規劃設計，基地內興建2棟智慧與綠建築商辦暨商場大樓。

國產建材實業說，國產建材集團南港都更案目前規劃為A、B兩重建區段，A區段為集團完全持有的商辦大樓，建築基地面積約4000坪；B區段則為台北市政府衛生局大樓，國產建材集團負責興建完成後可分回部分商辦樓層，所有A、B兩重建區段，國產建材集團未來持有的商辦樓地板面積可達約4.4萬坪及約670個停車位。

國產建材實業表示，此計畫已經由北市府納入「東區門戶計畫」範圍，預期整體開發的時程，在完成現階段進行的權利變換程序後，最快可在2021年初取得建築執照，施工期至少3年多，最快2024年完工啟用。

近年來北市南港商辦租金與銷售行情迭創新高，國產建材實業認為，開發後除了帶來可觀的資產增值效益外，以南港地區未來發展趨勢看好的情況下，挹注國產集團的資產增值效益指日可待，將來不論規劃為部分出售或營運出租，皆能為集團帶來長期穩定的收益。

國產建材實業強調，未來這兩棟指標型綠建築採用先進科技，智慧建築中將具有安全防災、能源管理、資訊通信、及先進的軟硬體系統整合與設施管理；綠建築將使用自家的「國產安心建材履歷」綠混凝土、輕質隔間磚等綠建材外，更將落實水資源回收、能源管控系統等環保設施。（編輯：黃國倫）1080919