證交所台灣投資說明會 7上市櫃公司赴星馬引資

（中央社記者潘智義台北19日電）響應新南向政策，看好馬來西亞快速成長的金融投資機構實力，台灣證券交易所繼8月赴泰國引資，9月再與大和國泰證券及其策略夥伴Affin Hwang Capital合作，赴星馬舉辦台灣投資說明會。

證交所表示，新加坡是國際機構法人匯集之地，而馬來西亞快速成長的金融投資機構，成為各市場力圖爭取的資金來源。9月18至20日在馬來西亞及新加坡舉辦台灣投資說明會，以「公司治理」為主軸，邀請7家優質上市櫃公司同行，與東南亞機構法人針對公司未來展望交換意見。

7家上市櫃公司包括亞德客-KY、穩懋、巨大、全新、台達電、立積、旺宏。

證交所說，台灣高度發展的電子、精密機械等產業，與星、馬兩國的產業結構均有所區隔，多數企業也符合馬國廣泛採用的伊斯蘭投資原則，且近年台灣資本市場推動公司治理有成，不但成為台股的主要特色，也使台灣成為投資新興亞股的最大亮點。

這次證交所與大和國泰證券共赴星馬，攜手馬來西亞當地的Affin Hwang Capital，即鎖定當地退休基金等大型機構投資者，期使東南亞投資人更加了解台灣資本市場優勢與最新發展，也為台股引進更多資金活水。（編輯：蘇志宗）1080919