貿易戰升級 國泰金：9月景氣現況股市樂觀情緒小跌

（中央社記者劉姵呈台北20日電）國泰金發布9月國民經濟信心調查結果，受到美中貿易戰升級影響，9月景氣現況與展望樂觀指數小跌，股市樂觀情緒小幅下滑，民眾轉趨保守，風險偏好程度減弱。

國泰金今天發布9月國民經濟信心調查3大結果，首先，7月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標連7月上升，同時指標微幅改善，景氣持續走緩。8月下旬受到美中貿易戰再升級，美國8月ISM製造業指數3年多來首次跌破榮枯線影響，9月的景氣現況與展望樂觀指數同步受挫，分別降至-27.2及-22.5，且民眾的就業展望樂觀指數也小跌至-31.9，但三者均未跌破去年11月以來的低點。

國泰金也指出，儘管基本工資調漲，但調查發現，民眾的薪資上漲預期指數小幅下滑至-0.5，民眾大額消費意願指數連2月下降，為8個月以來首次轉為負值。

再者，近期台灣公布的經濟數據相對穩健，國泰金調查結果也顯示，民眾對於2019年台灣經濟成長率的平均預期值，持穩在2.2%的水準，認為可能會跌破2%的比例連續3個月下降，來到23.4%。

在通貨膨脹方面，物價上漲感受指數雖因天候推升8月菜價而回升，但全年民眾平均通膨預期值下降至0.83%，且認為今年通貨膨脹率會低於1%的民眾，也上升至73.1%，顯示多數民眾並不擔憂今年有通膨壓力。

最後，受美中貿易戰與英國脫歐的不確定性影響，投資人謹慎交易，全球股市近期區間震盪；國泰金調查發現，民眾股市樂觀指數從上個月的-15.9微幅下跌至-16.3，風險偏好程度則由-2.2大幅下降至-5.7，顯示民眾轉趨保守，對於風險的偏好程度減弱。

另一方面，國泰金指出，在基本工資審議委員會決議下，月薪與時薪的調幅皆比去年低，月薪調幅約3%，低於去年的5%，時薪調幅5.33%，較去年的7.14%低。

國泰金調查民眾對於任職單位是否調薪與調薪幅度的看法，發現高達72.3%的民眾認為在現在任職的單位，2020年不會跟進基本工資決議而調薪，僅有27.7%的民眾認為任職單位會調薪，且整體平均薪資上調幅度預期值約為0.89%。（編輯：楊玫寧）1080920