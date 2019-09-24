陸擴張內需彌補外銷 聯成看好明年獲利

（中央社記者韋樞台北24日電）貿易戰影響全球經濟，中國大陸採取強化內需彌補外銷不足，可塑劑（DOP）大廠聯成化學上半年虧損，第4季預計發動價格戰。總經理柯衣紹大膽的說，今年虧本是為了明年賺錢。

目前聯成年產可塑劑（DOP） 200餘萬公噸，鄰苯二甲酐（PA） 62萬公噸，聚氯乙烯（PVC） 45萬公噸，其中遼寧省盤錦廠特別研發出無苯環保DOP，年產約4萬公噸，可添加於PVC材料中適用於安全的PVC製品、醫療用品（捐血袋）、兒童玩具、無毒物品、食品包裝等應用。

聯成表示，上半年虧損主要是因為大陸環保稽查愈來愈嚴格，且貿易戰影響範圍擴大，部分大陸石化同業營運出狀況，估計會有許多中小型廠退出市場，供給過剩情形會減緩，但聯成不會坐以待斃，而是會發動價格戰，目標是除了固定廠房設備歲修之外，其餘時間全產全銷。

聯成指出，聯成的無苯環保DOP銷售情況很好，與一般傳統製程的DOP形成市場區隔；同時早在2、3年前聯成就已加強改善製程，以符合大陸政府的環保要求，聯成在產銷說明會中，會遊說下游客戶使用環保DOP，因此2019年就是「銷售年」。

柯衣紹指出，今年大陸傳統的DOP產量約450萬公噸，歐洲才120萬公噸，美國才百萬公噸，但是幾年後大陸對DOP的需求會達千萬公噸。中國大陸要提高經濟成長，必須強化內需和去產能、去庫存來緩解外貿赤字，以甩脫過去大量依賴外銷的經濟型態，以目前大陸年人均使用DOP不到10公斤，未來勢必會增加，推升大陸年產DOP達千萬公噸供應。

柯衣紹透露，觀察大陸石化市場動態，估計明年會淘汰一些未達環保法規要求的廠，目前已有3家生產鄰苯二甲酐的企業，合計產能約23萬公噸的永久性停工，另有一家大型石化業也考慮不再製造鄰苯二甲酐，所以市場供給會減少，而聯成此時忍住虧本就是為了明年要賺錢，估計今年下半年的營收和獲利會比上半年改善。

柯衣紹說，原本聯成打算在東南亞的馬來西亞、新加坡和印尼等國尋找適合設廠的地點，目前朝低成本、低關稅區覓地，未來產品銷住印度和印尼，兩國人口合計達16億至17億，不過眼前還是先把大陸市場穩定下來，再談東南亞擴廠一事。（編輯：張均懋）1080924