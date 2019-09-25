美股收黑 台股漲多恐逢壓

（中央社記者江明晏台北25日電）經濟數據不佳、美眾院將對彈劾川普展開調查，美股震盪收黑，台股24日跌1.01點，收在10918.01點，投顧認為，近期國際股市波動劇烈，台股短線漲多，面臨壓力區，預期指數將震盪。

受經濟數據不佳拖累，美國國會民主黨人推動彈劾總統川普升溫，美股今天震盪收黑。道瓊工業指數下跌142.22點，或0.53%，收在26807.77點。標準普爾500指數下跌25.18點，或0.84%，收在2966.6點。以科技股為主的那斯達克指數下跌118.84點，或1.46%，收在7993.63點。

台股24日跌1.01點，收在10918.01點，成交值新台幣1087.29億元。自營商買超2.03億元，投信賣超8.13億元，外資及陸資買超21.66億元。三大法人合計買超新台幣15.56億元。

小米推出新一代概念機MIX Alpha，採用柔性面板的環繞螢幕，以及1億畫素的主相機，預計年底小規模量產，售價則達人民幣1萬9999元，5G手機小米9 Pro 5G也推出，市場看好可望推升小米供應鏈富智康、英業達、聯發科、友達、新鉅科等營運。

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日盛投顧指出，近期國際股市隨消息面波動劇烈，短線台股漲多與面臨上方11000點中期的大壓力區，加上技術面轉弱與投信季底結算進入尾聲，預期指數將震盪，慎防個股追高風險。（編輯：鄭雪文）1080925