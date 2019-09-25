金管會推媲美星港財管新方案 立委籲納境外保單

（中央社記者劉姵呈台北25日電）針對金管會主委顧立雄公布的「媲美星港財富管理新方案」，立委今天詢問，是否有研究投資人或大戶真正想投資的標的，如境外保單；顧立雄表示，境外保單目前不在架構中，但會去了解。

民進黨立委郭正亮今天於立法院財委會上表示，金融監督管理委員會主委顧立雄將提出「媲美星港財富管理新方案」，因應香港變局、資金回流，未來台灣會有更多過剩資金，希望把國際投資弄到境內，提供更多商品，這項政策很亮眼。顧立雄說，希望台灣金融業有機會提供商品供大家投資。

顧立雄表示，目前希望在境外金融中心（OBU）平台的商品，可以在外匯指定銀行（DBU）同步放寬，DBU同步放寬，可以讓銀行滿足更多高資產族群的財富管理業務需求。

郭正亮也指出，目前台灣海外投資淨資產高達1.28兆美元，其中72%是債券投資，僅有28%是股票跟ETF，國際投資部位衍生性商品只有38億美元，占比很少，不是重點。

顧立雄則表示，台灣海外投資有很大部分是機構投資人，包括保險公司、銀行，但現在是要吸引專業投資人、高資產客戶，吸引境外資金，總資產達一定金額以上者，針對大中華地區華人提供理財需求。他說，「現在OBU可以提供商品較多，DBU目前看起來比較少，所以我們也正在進行盤點新加坡跟香港有哪些產品。」

郭正亮則建議，應該對目前高資產族在海外買些什麼的態樣做了解，否則這些人還是不會回來，例如很多高資產族買境外債券、境外保單，但開放的東西若沒有在清單上，錢還是不會回來，像是只要新台幣20萬元就可在香港開戶、投保香港保單。

顧立雄說，就他目前看到保險國際業務分公司（OIU）「不是很亮眼」，因此這次財管方案，並沒有考慮保險商品，「境外保單確實沒有在他的心中架構中，會再來了解。」

另外，顧立雄也說，有涉及新台幣匯率與利率的結構型商品，雖正在研議中，但因為很多部分涉及中央銀行權責，尚未確定。

根據金管會目前的初步規畫，「媲美星港財富管理新方案」是針對專業投資戶、高資產個體戶，開放商品有證券跟債券商品，也有連結到台股指數的商品，像是境外結構性商品連結到台股指數等。（編輯：趙蔚蘭）1080925