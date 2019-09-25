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台商攬才媒合會河內舉行 18家企業參加徵才

最新更新：2019/09/25 18:26
台商企業與人才媒合會25日在河內舉行，吸引大批當地學生踴躍參加了解廠商徵才訊息以及投遞履歷。中央社河內攝　108年9月25日
台商企業與人才媒合會25日在河內舉行，吸引大批當地學生踴躍參加了解廠商徵才訊息以及投遞履歷。中央社河內攝　108年9月25日

（中央社河內25日電）由經濟部投資業務處等單位舉辦的2019年台灣攬才媒合會今天在越南河內舉行，共有18家台商企業參加徵才，吸引數百名學生參觀了解與投遞履歷。

經濟部為協助國內企業延攬海外優秀人才，2019年籌組「台灣赴越南攬才團」，24日至28日於太原省（Thai Nguyen）、河內及胡志明市辦理4場企業與人才一對一媒合會，廣邀應屆畢業生及校友到場與企業進行媒合面談，協助業者延攬技術、研發、行銷及管理專業人才，以提升企業國際競爭力。

這項活動共有18家廠商報名參加，包括仁寶、光寶、新世發肥料有限公司與正新橡膠工業股份有限公司等，廠商產業多元，包括醫藥、智慧系統整合應用、精緻農業、電子與電機等，釋出職缺種類從主管、儲備幹部到業務、財務、技術研發、行銷企劃皆有。

河內場媒合會今天下午在河內國家大學所屬自然科學大學舉行。台越雙方與會代表在開幕式上肯定這項企業與人才媒合會打造越南畢業生尋找工作以及台商企業徵才的平台，藉此加強台越投資、貿易與教育等領域的合作關係。

河內場企業與人才媒合會今天吸引大批當地學生與人才踴躍參加，了解廠商徵才訊息以及投遞履歷，有意為台商企業服務的學生和人才紛紛向業者代表人員提問徵才條件與工作環境等問題，場面相當熱鬧。

就讀昇龍大學（Thang Long）中文系3年級的阮德雄（Nguyen Duc Hung）表示，透過師生得知這項台商企業招攬人才活動，因此前來參加了解廠商攬才方式等資訊，希望畢業後能夠應徵以及為在越南的台商企業服務。（編輯：周永捷）1080925

台商企業與人才媒合會25日在河內舉行，共有18家台商企業參加徵才。圖為與會代表在開幕式上致詞。中央社河內攝　108年9月25日
台商企業與人才媒合會25日在河內舉行，共有18家台商企業參加徵才。圖為與會代表在開幕式上致詞。中央社河內攝　108年9月25日
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