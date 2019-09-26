台灣精品吉隆坡參展 推廣產業優質形象

台灣精品26日在吉隆坡舉行的重要博覽會上集結27家廠商，展出4大主題95件台灣精選優質產品，並邀請馬拉松好手現場示範產品，傳遞台灣精品「創新台灣、精彩世界」的形象。中央社記者郭朝河吉隆坡攝 108年9月26日

（中央社記者郭朝河吉隆坡26日專電）27家台灣精品（Taiwan Excellence）廠商參加今天在吉隆坡舉行的重要博覽會，展出4大主題95件台灣精選優質產品，傳遞台灣精品「創新台灣、精彩世界」的形象。

象徵台灣產製優良產品最高榮譽的「台灣精品」，今年首度參與馬來西亞規模最大的馬拉松賽事「吉隆坡渣打馬拉松」於賽前舉行的重要博覽會（Active Lifestyle Expo），活動從9月26日至28日。台灣精品館以「Run in Style」為主軸，展出包括運動休閒、健康美妝、時尚生活以及電競與資通訊等4大主題相關產業。

台灣精品展出品包括專業型電動跑步機、機能服飾、高效能碳纖維公路車、有機洗臉紙及GF75窄邊框電競筆電等。除了現場展區體驗外，今天也邀請到馬來西亞馬拉松好手現場示範跑者最需要的跑步技能與策略，及分享征戰經驗。

現場參觀民眾表示，藉由參觀台灣精品館，能感受到台灣精品的創新魅力，透過現場專人導覽，更能體會台灣精品的品牌精神。

吉隆坡渣打馬拉松從11年前開始舉辦，今年開放4萬人參賽，是馬來西亞的年度馬拉松盛事，更是馬來西亞首個採取抽籤報名決定參賽權的跑步賽事。

「台灣精品」是經濟部與外貿協會在1993年設立的獎項，透過研發、設計、品質、行銷等嚴謹的考核標準，每年評選出優質創新產品，作為台灣產業的創新代表，向國際市場推廣宣傳，形塑台灣產業優質形象。（編輯：王永志）1080926