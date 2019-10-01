TWS題材續燒 外資轉買美律股價強彈

（中央社記者江明晏台北1日電）真無線藍牙耳機（TWS）題材續燒，法人看好美律為直接受惠廠商之一，預期相關營收將季增30%，加上iPhone 11熱銷，外資轉買美律，激勵今天股價強彈近5%，至季線之上。

美律日前表示，由於客戶提前拉貨，第3季傳統旺季恐不旺，營收估僅持平第2季，但由於iPhone平價策略奏效，蘋果股價步步高升，市場看好，銷售反應有望激勵第4季訂單，美律雖仍對整體營運保守看待，不過對娛樂產品樂觀。

美律累計前8月營收新台幣242.3億元，年增37.94%，近期將公布9月與第3季營收表現。

真無線藍牙耳機（TWS）近年需求明顯增溫，市場預估，光是今年AirPods出貨量可望達到5000萬至5500萬組，明年更上看8000萬組，整體市場可望達到1.4億組，成長力道延續。

法人看好，真無線藍牙耳機（TWS）趨勢夯，美律為直接受惠廠商之一，預期相關營收將季增30%。

美律上週五獲外資及投信翻多買超，早盤帶量強彈近5%，高點至159.5元，成交量逾5000張，重返季線之上，並來到2個月股價高峰。

美律經營團隊先前表示，看好TWS趨勢，並強調今年已有3個TWS專案，明年將增加到10個；外資也認為，來自美律中國合資公司的業外利益優於預期。（編輯：楊凱翔）1081001