進口海鮮鞏固中美洲外交 採購商機近20億

（中央社記者廖禹揚台北1日電）外貿協會今年第3度籌辦中美洲採購團，至友邦尼加拉瓜、宏都拉斯與貝里斯採購海鮮，創造6625萬美元商機（約新台幣19.9億元），希望促進與友邦經貿關係同時，也能鞏固邦交。

中華民國對外貿易發展協會今天舉辦2019年中美洲海鮮產業採購團成果記者會，外貿協會副秘書長林芳苗致詞表示，台灣去年進口海鮮金額達11.9億元，消費量龐大，其中又以白蝦占比最高，而邦交國尼加拉瓜及宏都拉斯剛好是台灣進口白蝦、龍蝦的的主要來源，因此今年再次籌辦採購團，不僅為台灣消費者尋求豐富、高品質產品，也能藉此鞏固邦交。

外交部國經司副司長蔡允中表示，為促進雙邊經貿合作，大幅提升貿易量是台灣與友邦共同努力目標，這次採購團前往的尼加拉瓜與宏都拉斯與台灣都簽有自由貿易協定（FTA），可以做為貿易重要平台，透過關稅優惠使該國進口海鮮產品更有競爭力；而貝里斯雖還未簽署FTA，但相信很快也會將海鮮納入關稅協定優惠範圍。

蔡允中指出，台灣消費者對海鮮需求量大，即使加強從這3個國家進口也不至於造成競爭局面，此外，政府也正在推動將台灣農漁業技術導入當地產業，藉以提升當地水產品質及產量。

外貿協會連續3年辦理舉辦中美洲採購團，除第一年針對牛肉進行採購，去年及今年都瞄準海產，根據外貿協會統計，2016年至2018年台灣從尼加拉瓜進口冷凍白蝦金額成長約6成，從宏都拉斯進口則成長約1倍，在整體冷凍白蝦進口金額占比超過6成。

林芳苗也說，今年共有9家國內中大規模進口商參加採購團，參觀11家龍蝦、白蝦供應商處理廠，並與39家供應商進行329場次採購洽談，成果豐碩，之後會持續研議適合從友邦進口產品，擴大採購品項。（編輯：黃國倫）1081001