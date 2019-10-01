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台灣人壽董事會通過 加碼投資星耀能源15億元

最新更新：2019/10/01 21:05

（中央社記者劉姵呈台北1日電）台灣人壽董事會今天通過將按原持股比例30%，參與星耀能源公司的現金增資案，最多不超過新台幣15億元，加計2018年以前投入的金額，累計對星耀能源的投資總額達24億元。

政府積極推動再生能源政策，於相關法令的修訂以及透過各項配套措施，鼓勵民間企業不論是投資興建或者採購綠電等方式投入再生能源領域。台灣人壽於新聞稿中表示，為響應政府推動再生能源，並善盡地球公民責任，此次參與以投資興建台灣太陽能電站為主的星耀能源的現金增資。

此外，台灣人壽指出，透過投資穩定收益標的也有助於保障台灣人壽保戶長期權益，星耀能源由台灣人壽在2017年與台灣產業型公司及大型壽險公司共同合資設立，100%投資在太陽能電站為主的控股公司；且自成立以來，委由專業的團隊進行案場開發、規劃設計及併網發電後的營運維護等事項，目前旗下的電站包括有屋頂型、水面型與地面型太陽能電站，目前已開始為股東創造收益。

星耀能源發展至今，在台灣太陽能領域已具規模，因此評估目前開發及建置中的案量，星耀能源擬規劃辦理現金增資50億元，台灣人壽今天也獲董事會同意繼續參與星耀能源的現金增資，持續為發展再生能源貢獻心力，也為股東及保戶創造長期穩定收益。（編輯：林興盟）1081001

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