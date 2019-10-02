迎向新時代 中華電下午遞件申請5G競標

（中央社記者江明晏台北2日電）中華電信總經理郭水義今天表示，台灣5G發展在政府督導推動下搭上國際領先列車，中華電將在下午至NCC遞件申請參加5G競標，未來也將攜手各產業打造B2B2X營運模式。

經濟日報今天於台大醫院國際會議中心舉辦2019科技論壇，主題為「5G新時代 翻轉大未來」，邀請行政院政委吳政忠、交通部郵電司長王廷俊、國家通訊傳播委員會（NCC）代主委陳耀祥、中華電信總經理郭水義、中華電信技術執行副總林國豐等產官研專家出席。

中華電信技術執行副總林國豐將以「5G的挑戰與因應」專題演講，美國最大電信商Verizon旗下Verizon Media亞太區共同董事總經理王興將演講「未來5G內容新風貌」，宏達電VIVE虛擬實境產品與策略資深副總經理鮑永哲將探討「5G跨產業大趨勢」，工研院資訊與通訊研究所所長闕志克將以「台灣5G技術大進化」發表專題講座。

郭水義致詞時表示，今年論壇主題5G貼切未來幾年最重要的科技趨勢，5G將帶來新時代翻轉，「是挑戰也是機會」。

他說，隨著國際先進國家釋照和商轉，台灣5G發展亦步亦趨，在政府督導推動下搭上國際領先列車，NCC將在12月進行首波釋照，預計台灣在2020年進入5G，中華電信也將在今天下午至NCC遞件申請參加5G競標，對頻譜建設和網路規劃都有準備，讓台灣企業與民眾體驗新科技帶動的公共服務，迎向5G新時代。

郭水義指出，5G特性是高速率、低時延、大連結，未來萬物連網將帶來顛覆生活和社會各層面的影響，包括智慧交通、醫療、安防等等領域的應用；在垂直領域各項應用與創新開發，有賴電信業者跟所有產業的合作，各行各業的成功就是電信業的成功，中華電將會協助打造B2B2X營運模式，共同攜手各界將5G快速導入創造價值。

中華電積極與垂直產業領域合作發展新商機，已廣邀產業鏈所有夥伴合作率先成立5G領航隊，包括在南港展覽2館、故宮、北流中心等已經推出5G試用服務，明天也會在中華電信學院啟動「5G試驗與培訓場域」，以三大主軸5G視覺娛樂新生活、5G戰艦-創新智慧應用展區及5G自駕新體驗，展示多項5G相關智慧應用，以AIoT、ICT等實力來驅動5G的商機。（編輯：林孟汝）1081002