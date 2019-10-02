5G是資費轉折機會點 中華電建議：慎始

（中央社記者江明晏台北2日電）台灣將在明年進入5G時代，中華電信技術執行副總林國豐認為應「務實看待5G」，而5G銷售與訂價也是挑戰，尤其5G推出是資費結構轉折的機會點，建議「慎始」。

經濟日報今天於台大醫院國際會議中心舉辦2019科技論壇，主題為「5G新時代 翻轉大未來」，中華電信技術執行副總林國豐專題演講「5G的挑戰與因應」。

林國豐表示，3GPP（第三代合作夥伴計畫）的5G完整技術規格預計在2020年3月完成，預估2022年才是5G比較成熟的時候。韓國和美國同時在今年4月開台5G，用戶成長速度差距很大，至6月底，韓國已有133萬5G用戶，但美國因5G採用28GHz（吉赫）及39GHz毫米波頻段，涵蓋不佳，終端種類也少，有報導指出，美國5G終端到2019年第2季止僅售出2萬9000套。

5G速率究竟有多快，理論上，根據國際電信聯盟（ITU）的IMT-2020規範，5G峰值理論速率下載速度為20Gbps（每秒10億位元），上傳速度為10Gbps，但這必須是在理想無遮蔽的傳輸環境、全部基地台資源給單一用戶等嚴苛條件下，換言之，現實生活中很難達到理論值速率。

林國豐指出，在今年7月於韓國實測5G，平均下載速度最高僅達356Mbps，平均上傳速率僅36.37Mbps，因此做8K內容上傳？「奉勸大家時間還沒到」，他強調，「不是要潑5G冷水，而是要務實看5G能做什麼」，依現在能做的來做開發，但未來5G技術還會不斷成長。

他也分享中華電4G網路實測，以某個人潮尚不多的捷運站來看，下載峰值速率高達650Mbps，甚至比韓國5G還快，他重申4G和5G速度目前可能差異不會到很大。「未來5G不是單獨存在，5G是4G的延伸和協同運作」，要加上AI和ICT和系統整合才能創造5G創新應用。

中華電對5G的目標是鞏固市場地位、提升用戶體驗、創新應用服務、鏈結垂直領域，但目前就要面臨「5G技術標準還沒完備就要面對市場」的挑戰，林國豐建議，現階段聚焦高速度（eMBB）服務推展；5G時代應以開放平台廣納合作夥伴，建構跨領域生態圈、結合垂直產業。

他表示，「5G銷售與訂價」也是挑戰，初期5G速率僅略高於4G，要思考如何吸引消費者？以及電信業要在5G時代如何擺脫笨水管，讓市場回歸合理競爭，將資費拉回健康水平，尤其5G推出是資費結構轉折的機會點，建議「慎始」。

林國豐舉例，韓國電信商在5G普遍採用流量分級收費，入門價為月付新台幣1444元，流量8GB，但目前主打「吃到飽不降速」促銷方案，平均每戶貢獻金額（ARPU）為80美元，換算約新台幣2400元，而「台灣4G吃到飽目前只是他的零頭」。

根據國家通訊傳播委員會(NCC)統計公布，今年第2季行動通訊服務每月每用戶平均貢獻度(ARPU)，五大電信的4G ARPU，均低於500元，所有業者平均至少連續5季下滑，中華電信483.3元，和去年同期605.6元差距不小。（編輯：林孟汝）1081002