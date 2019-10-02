壽險業國外投資比率近7成 匯率波動致匯損龐大

（中央社記者劉姵呈台北2日電）立法院預算中心評估報告指出，壽險業今年上半年國外投資餘額達新台幣17兆3856億元，占資金運用總額的比率高達68.26%，且儘管壽險業者採避險措施，但匯率波動致近年匯損金額龐大。

金融監督管理委員會提供給立法院預算中心的資料顯示，壽險業國外投資餘額從102年底至今年6月底逐年升高，分別為新台幣6兆3900億元、8兆2352億元、10兆1318億元、12兆5709億元、14兆4063億元、16兆3055億元及17兆3856億元，占資金運用總額的比率分別為43.51%、50.34%、57.63%、62.84%、65.07%、68.65%及68.26%。

報告中也指出，相較於產險業，壽險業國外投資比重非常高，去年底為68.65%、今年上半年為68.26%，都已接近7成。

除此之外，報告中也提到，因美國貨幣政策等因素造成匯率波動，壽險業105年度至107年度分別產生鉅額匯率損失1931億元、6488億元及2810億元；儘管壽險業者採避險措施，匯率損失沖減避險利益後，同期間淨匯損降為1046億元、1920億元及2030億元，但金額仍非常龐大。

另一方面，根據保險法規定，保險業現有多元投資管道可投資公共建設，只是保險業資金源於保戶，投資行為必須包含公共建設案源、成本效益及投資風險控管等因素。

根據金管會統計，壽險業者投資公共建設及運用於公共投資的餘額雖有逐年增加，不過，若以今年6月底餘額4102億元，與保險業同期間國外投資餘額17兆4442億元相比，壽險業在台灣公共建設的投資規模仍「偏低」。

保險局表示，會持續關注後續情形，積極引導保險業資金投入台灣的公共建設，並持續將業者對公共建設建言，通報給相關部會處理；另外也會協助壽險業者建立風險控管機制，像是今年上半年國外投資淨匯損為877億元，不到去年的一半，已有降低的趨勢。（編輯：楊玫寧）1081002