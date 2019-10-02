5G競標申請3日截止 5大電信全數遞件

（中央社記者吳柏緯、江明晏台北2日電）5G競標申請3日截止，今天中華電信副總經理林國豐帶隊將12箱資料送進NCC，宣示中華電信不會缺席競標，加上隨後送件的台灣之星，5大電信業者全數遞件參與5G競標。

中華電信技術執行副總經理林國豐在送件前接受媒體採訪時表示，中華電信參與5G頻譜競標，已列出4大方向，分別為鞏固市場地位、提升客戶體驗、創新應用服務、鏈結垂直領域，盼能藉此提供台灣5G策略環境發展方向。

林國豐分析，這次5G競標釋出1.8GHz、3.5GHz、28GHz三個頻段，涵蓋了低、中、高三個不同的區間，其中3.5GHz被視為是發展成熟的黃金頻段，各家業者會優先爭取這一塊頻譜。

不過由於3.5GHz頻段僅釋出270MHz頻寬，競爭可想而知會很激烈，林國豐表示，中華電信會以合理的價格爭取適當的頻寬。至於外界關注標金的多寡，林國豐則認為，標金確實不宜太高。

除了中華電信外，其他電信業者也陸續完成遞件申請，遠傳電信已於9月25日、台灣大哥大於10月1日向NCC（國家通訊傳播委員會）完成5G頻譜競標遞件申請。台灣大說明，希望透過5G科技為用戶提供更創新、美好的使用體驗，並期許在台灣大帶領下，台灣電信業能共存共榮，對台灣做出更多正面貢獻。

亞太電信已在今天上午9時30分，完成5G頻譜競標遞件申請，台灣之星預計今天下午4時前進NCC完成作業，一如外界預期，5大電信都將參與台灣首度5G競標。（編輯：張均懋）1081002