頂級消費酒店式公寓 新美齊：競爭趨白熱化

（中央社記者潘羿菁台北4日電）國內飯店業供過於求的隱憂浮現，帶動建商切入酒店式公寓市場，日前在地建商宣布投資逾236億元，興建至少300戶的酒店式公寓，新美齊集團觀察，酒店式公寓競爭趨於白熱化，走向分眾化將成趨勢。

馥華集團9月初宣布將攜手萬豪國際集團，在板橋推出「馥華艾美」，興建兩棟酒店式公寓、辦公室與五星級酒店，其中，酒店式公寓戶數量高達318戶。由於酒店式公寓的目標客群為頂級商務客，屬於金字塔端消費族群，座落在雙北地區為主，馥華集團的開發案也意味著未來供給量將大增，引發酒店式公寓業者高度關注。

新美齊集團旗下酒店式公寓品牌「PARK 259」，目前投入營運約10個月，新美齊分析，過去開發飯店熱潮造成市場供給大增，加上陸客自由行禁令等發酵，目前飯店營運狀況相對辛苦，因此，逐漸看到開發浪潮往酒店式公寓型態發展。

新美齊舉例，近年設定地上權的標案增多，過去建商取得後可能會開發純住宅案，不過礙於華人「有土斯有財」觀念，地上權銷售案需要較長消化期，若是改成酒店式公寓，利潤就會相對好。

因此整體大環境促使酒店式公寓型態供給越來越多，勢必帶動競爭愈加白熱化，服務必需更加精緻化，例如公司近期也加入Tesla車隊接送服務，期望讓租客感受賓至如歸的感受，或是「PARK 259」與永豐餘合作，提供包含生鮮蔬果、高級牛排等套裝式頂級食材，推出「懶人包」簡單加熱即可。

不過新美齊認為，未來酒店式公寓朝向分眾客群將是趨勢，例如，公司近期加強行銷家族來台long stay或是頂級消費客群小孩在台就讀的生活機能服務等。

不僅是新美齊開拓新客群，國內老牌酒店式公寓新光人壽則是推出出租式樂齡宅，鎖定65歲到80歲健康長者，很顯然，各方業者企圖尋求新藍海策略，避免價格戰。

有趣的是，新美齊提到，近期受到政府產業政策影響，有不少加拿大籍或法籍風力發電工程師入住，或是受到美中貿易戰，暫時退回台灣觀望承租酒店式公寓作為行動辦公室的貿易商，成為國內新現象。（編輯：楊凱翔）1081004