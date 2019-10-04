聯上發9月建案銷售入帳 營收月增近17倍

（中央社記者潘羿菁台北4日電）國內建商聯上發公布9月營收新台幣5581萬元，年減46%，不過因新莊建案剩餘成屋交屋，帶動營收月增16.9倍。展望未來，法人估計板橋建案可望明年首季入帳，預期營運看增。

聯上發4日股價上漲0.22元，收在8元，漲幅2.83%。

聯上發總經理李志明日前表示，今年主要營收來源為完工建案的餘屋銷售；由於沒有銷售建案一次性入帳，今年營運表現減緩。

聯上發表示，9月營收較8月成長，是來自於新莊副都心的「聯上聯」成屋交屋，目前已剩不到10戶，期盼後續可以完銷。今年截至目前「聯上世紀」已完銷，「聯上世界」及「聯上涵玥」分別剩4戶及1戶待去化。

聯上發累計今年第3季營收為2.1億元，年減38.4%、季減30.4%；今年上半年稅後純損1186萬元，法人估計，今年恐難損益兩平。

聯上發「聯上涵翠」總銷售金額14億元，已經完銷，估計最快會在明年首季入帳，二期的「匯翠」要到2021年第1季才可能交屋；此外，天母都更案採取先建後售，估明年10月取得使用執照。

此外，聯上發旗下指標大案新店央北重劃區的「斯馨段案」，傾向規劃興建地上32樓，估計總銷金額逾100億元。（編輯：張良知）1081004