下半年旺季加大廠減產 電視面板跌勢可望減緩

（中央社記者潘智義台北4日電）集邦科技旗下研調機構WitsView調查，電視面板5月起連跌4個月，過半數尺寸面板跌破現金成本，賠錢銷售，隨著大廠帶頭減產，電視面板跌勢有機會減緩或止跌。

集邦科技研究經理胡家榕指出，隨著南韓面板大廠三星顯示器、樂金顯示器降低部分液晶面板產能，台灣與中國面板廠也減產，或調整產品組合，搭配近期來自歐美年底促銷季，以及中國雙11與元旦、春節假期備貨需求，部分尺寸電視面板價格跌幅收窄，甚至有機會止跌。

不過，隨著年底電視品牌商進入庫存管控期，接著面臨第1季傳統淡季，跌價風險將再次攀升，面板廠降低產能幅度也可能擴大。

胡家榕預期，2020年第2季，電視品牌商開始為春季機種、東京奧運促銷備貨時，電視面板價格才有機會再次止跌回穩。

WitsView調查，32吋電視面板價格跌幅縮小，短期有機會持平，32吋為電視面板價格指標，從今年6月至今跌幅超過2成，不僅跌破現金成本更逼近變動成本，讓32吋的主要供應商京東方藉由減產來降低虧損。隨著面板廠開始管控生產，9月32吋面板價格跌幅將收斂，甚至有機會持平。雖然第4季國際品牌需求開始走弱，不過中國品牌持續為雙11與元旦、春節備貨，面板價格到11月中都有機會持穩。

另外，43吋面板供應商增多，價格難走穩，尤其面板廠面臨虧損情況下，開始移轉產能，不論是7.5代線從50吋轉移至生產43吋面板，或是8.5代線與10.5代線增加43吋的生產比重，皆反映出43吋是少數仍有獲利的產品，但供給增加導致價格無法止跌。（編輯：張均懋）1081004