大立光9月營收年增20% 連2月創歷史新高

（中央社記者韓婷婷台北5日電）大立光自行結算9月合併營收新台幣65.96億元，月增2%，年成長20%，連2個月創歷史新高。大立光表示，目前產能持續滿載，預估10月拉貨動能與9月相近。

大立光表示，客戶需求正常，目前產能持續滿載，預估10月份動能與9月相當，後續將持續擴產。

大立光累計第3季營收184.83億元，較第2季成長31%，較去年同期成長13%；前9月累計合併營收423.88億元，較去年同期成長13%。

大立光9月產品分布觀察，2000萬畫素以上占10%至20%，1000萬畫素以上占50%至60%，800至1000萬畫素占10%至20%，其他占10%至20%。

大立光將於9日舉行線上法說會，一如往例由執行長林恩平親自主持，釋出最新營運展望。蘋果新機拉貨是否超出預期、第4季是否追單，明年新手機規格升級進展以及擴產進度等，預料均是法人關注焦點。

手機鏡頭趨勢方面，除了多鏡頭、多片數外，因應全螢幕手機的設計，包括小鏡頭、黑鏡頭都是帶動光學產業成長的重要動能，蘋果新機iPhone11首度搭載3鏡頭，3款新機同步上市，規格全數升級，獲果粉青睞，市場銷售持續傳出好消息。（編輯：楊玫寧）1081005