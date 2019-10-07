籲銀行降低利息遭指拿翹 中小企總：不能接受

（中央社記者蔡芃敏台北7日電）中小企總日前籲銀行降低融資放款利息，卻遭外界指拿翹。中小企總說，無法接受官僚說詞，因經濟前景不明，中小企總才呼籲降低融資放款利息，減輕企業壓力，期盼政府正視問題。

媒體報導，政院挺中小企業不僅成為財政部、金管會等主管機關及八大行庫等金融業者間的全民運動，甚至因此還罕見的發生有中小企業主向主管機關檢舉銀行給予的利率定價太高，要求銀行降價。消息一傳出，不僅讓銀行傻眼，直呼政府對中小企業寵過頭，導致企業主開始拿翹。

對此，中小企業總會理事長李育家透過新聞稿表示，中小企業十分委屈，無法接受官僚說詞。

他說，台灣中小企業佔90%，其中70%是微型企業。全球經濟局勢未明，外有美中貿易戰造成經濟趨緩，對內則有陸客不來，導致內需不振，再加上政府調升基本工資，對中小企業、特別是微型企業來說是「不能承受之重」。

因此，他才呼籲，政府能協調任務型的公股行庫，如台灣中小企業銀行等能率先降低對中小企業的融資放款利息作為配套對策，以減輕中小企業的經營壓力。

他指出，政府照顧中小企業政策應以輔導協助，也才任務設立中小企業銀行，但是目前許多中小企業反應，中小企業銀行還是以營利為主，忽略政府美意。

李育家表示，中小企業借貸還要付高利息、手續費、還要求回存，希望呼籲政府正視問題。（編輯：楊凱翔）1081007