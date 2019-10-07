中火放流水硼超標 21日前需提陳述意見

（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市環保局今天針對查獲台中火力發電廠放流水「硼」超標問題，要求中火需在14日內即10月21日以前提出陳述意見，市府預計月底前做出裁決，不排除勒令停工。

台中市環保局9月19日針對中火5到8號機組放流水隨機採樣送驗，查獲「硼」濃度每公升高達121毫克，遠超出標準的5毫克24倍，環保局認為，今年1到9月針對中火三處排放口隨機檢測水質15次，就查獲5次不符標準，已屬重大違規。

環保局長吳志超表示，已於10月5日行文台電依法提出陳述意見，台電需於14日內提出，即最慢需於10月21日前提出陳述意見，環保局接獲台電陳述意見後進行委員會審查，如果陳述未具正當理由，市府將依違規情節處分，最高重罰新台幣2000萬元，或者勒令停工，預計10月底做出裁決。

台電事後發布聲明表達抱歉，並指出，環保署今年3月將硼公告為民國109年起才開始納入發電廠必須檢測申報的新增項目，而台電公司自5月起已配合硝酸鹽氮改善工程，加速推動新建廢水處理廠的改善設計規劃，其中也同步加強硼的處理能力，將於年底前新建完成廢水處理廠，全面提升廢水處理能力，以符合新放流水標準。

吳志超對台電聲明回應指出，根據環保署106年12月25日發布施行的放流水標準，發電廠放流水若含有污染物「硼」，自發布施行日起，就應符合5毫克/公升的標準值，無論如何「超標就是超標」。

此外，對於台電提到5月9日已提報「硝酸鹽氮」改善計畫書，有納入「硼」改善計畫。環保局表示，中火先前放流水是「硝酸鹽氮」未符合標準，改善計畫書內容是針對「硝酸鹽氮」，且須於90天內完成改善，90天改善工作內容並未提及「除硼處理工程」，台電所謂環保局刻意在「硼」改善期間採樣檢測的說法，與事實完全不符。（編輯：黃世雅）1081007