紡織股王儒鴻迎接旺季 下半年優於上半年

（中央社記者潘羿菁台北7日電）台北紡織展今天開幕，紡織股王儒鴻董事長洪鎮海表示，今年公司營運走勢是下半年優於上半年，在品牌客戶陸續下單補貨趨勢下，預估明年將比今年成長。法人樂觀預估，今年儒鴻獲利有望續創新高。

台北紡織展（Titas）為台灣紡織業每年一度重要盛會，吸引業界重量級大咖參展塑造企業形象；今年儒鴻展示主題為Functional Knit，強調輕薄透氣上衣布料、舒適高彈性布料與保溫保暖素材等。

受惠於美中貿易戰轉單效應，儒鴻今年前8月營收新台幣181.29億元，年成長1.6%，不過去年度獲利43.8億元為新高表現，在基期墊高之下，今年上半年稅後純益19.71億元，較去年同期衰退6.1%，每股稅後純益（EPS）為7.19元。

洪鎮海今天表示，目前已經進入第4季，估計下半年將優於上半年，全年度肯定會成長，明年動能比今年度更強勁，主要是品牌客戶已經習慣美中貿易戰的節奏，都在陸續下單補貨。

洪鎮海透露，明年將會增加3至5個客戶，同時，既定客戶訂單同步成長，現階段訂單能見度已達明年6月，因此明年動能一定會比今年更加強勁。

日前Nike公告會計年度第1季財報（截至今年8月31日），營收年增7%達到107億美元，每股稅後純益為0.86美元，年增28%，表現出乎預期；由於儒鴻單一最大客戶為Nike，一旦Nike銷售好，帶動儒鴻跟著水漲船高，不僅如此，Lululemon、UA等品牌客戶持續下單，推升儒鴻訂單能見度高。

法人認為，第4季向來是儒鴻的傳統旺季，在下半年優於上半年的基調，預估下半年EPS至少9元，有機會拚10元，全年度勢必將站上16元水準，獲利45億元再刷年度新高紀錄。（編輯：林淑媛）1081007