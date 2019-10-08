拚5G應用 電信三雄積極備戰

（中央社記者江明晏台北8日電）台灣將在明年迎接5G時代，電信三雄積極備戰，中華電強調開拓更多5G創新應用，台灣大打造新莊棒球場為5G實驗場域，遠傳近期則成為全國第一個通過PoB實驗申請的電信業者。

隨著5G科技即將商用化，中華電信期待能開拓更多5G創新應用，將積極善用5G高速大量傳輸、高可靠低延遲、大量裝置連網的特色，投入AI人工智慧、大數據應用、物聯網、自駕車等未來經濟關鍵領域，並和國內相關生態系企業夥伴攜手合作，整合資源與人才，領航5G創新應用、擘劃無限未來。

因應108年中華民國國慶，中華電信並宣布，以「5G大躍進 新生活里程碑」主題花車與民同歡，以著太空裝的中華電信寶寶呼應50年前人類登陸月球的跨世代意義，凸顯中華電信將積極邁向5G新時代。

中華電信花車也預告，中華電明年將提供東京奧運賽事，因為東奧已確定將大幅使用5G網路服務，提供高品質、即時的賽事轉播內容，屆時中華電信會讓民眾實質享受5G服務帶來的多樣應用，齊為中華健兒加油。

「2019全球招商論壇」在7日登場，以「鏈結國際．加值台灣」為主軸，今年聚焦5G、物聯網、AI、大數據、電動車等新興領域，邀請台灣大、高通、CISCO、微軟、SAP、新思科技、恩智浦、NVIDIA、友達光電等企業與會。

台灣大哥大營運長吳傳輝在會上表示，台灣大近年來在智慧城市、智慧停車、智慧量表、智慧零售、智慧節能等領域的成果，舉凡製造業、農業、健康照護等，都已有運用物聯網（IoT）技術的案例；同時，明年在5G商轉驅動下，垂直應用領域將能開展出更多的商機，台灣大將為企業客戶提供尖端的解決方案。

吳傳輝並分享台灣大5G實驗場域新莊棒球場的智慧應用，台灣大打造的新莊棒球場是全台灣第一座智慧球場，並整合5G高科技與創新商用服務，提供包括智慧停車、智慧居家照護、智慧零售、3D人臉辨識和骨架追蹤、智慧眼動照顧、球場座位視野即時預覽和360度選位、AR/VR零售導覽等應用科技在國人面前，成為第一個從球場出發結合鄰近商圈的全方位「5G智慧示範區」。

面對5G浪潮的勢不可擋，台灣大除了已於7月30日宣布成立全台最大智慧應用生態系「5G超盟」，集結近百國內外電信設備商、手機製造商、應用平台及服務業者、新創與研發團隊等外，吳傳輝還透露，台灣大也規劃帶領物聯網生態系的國內合作夥伴們一起進軍國際，把台灣大物聯網設備輸出海外，運用跨境物聯網技術，為企業用戶提供更多樣的創新服務。

遠傳電信也針對5G發展與垂直產業的合作積極投入，不僅已陸續成立的「遠傳5G實驗室」、「遠傳5G先鋒隊」外，更與台北市政府、工研院等垂直場域產業合作，於內湖運動中心提出「5G新創體驗方案」供各類有興趣廠商申請5G device IoT /新創應用服務測試，並成功向NCC申請PoB（Proof of Business）創新實驗計畫，成為全國第一個通過PoB實驗申請的電信業者。（編輯：鄭雪文)1081008