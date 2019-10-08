富邦金前9月每股賺4.98元 續登獲利三冠王

（中央社記者劉姵呈台北8日電）富邦金今天公布9月稅後盈餘新台幣41.4億元，累計前9月稅後盈餘535.93億元，每股盈餘4.98元，續登獲利三冠王寶座；國泰金以每股盈餘3.86元緊追在後。

富邦金今天晚間公布，9月自結稅後盈餘41.4億元，較去年同期成長43%；累計今年前9月稅後盈餘535.93億元，較去年同期成長7%，每股盈餘（EPS）4.98元，為首家EPS突破4元的金控，且續登獲利三冠王寶座。

富邦金指出，主要子公司獲利皆有穩健成長，包括富邦人壽9月稅後盈餘17.64億元，較去年同期成長12%，獲利動能來自穩健的投資績效表現；累計前9月稅後盈餘274.04億元。其中，富邦壽初年度保費收入（First Year Premium）領先同業，今年前9月達1680億元，較去年同期成長21%；總保費收入（Total Premium）4547億元，較去年同期成長12%。

另一獲利引擎台北富邦銀行，9月稅後盈餘15.35億元，較去年同期成長29%，富邦金指出，主要是因為淨利息收入及手續費收入帶動收益成長，累計前9月稅後盈餘169.2億元，也較去年同期成長11%。

緊追在後的國泰金晚間也公布，9月稅後盈餘38.3億元，累計前9月稅後盈餘達521.3億元。

國泰金表示，主要獲利引擎為國泰人壽，因投資績效平穩，且業務面持續價值導向策略，9月稅後盈餘21.1億元，累計前9月稅後盈餘305.6億元。國泰人壽目前保單銷售以傳統型分期繳及投資型保單為主，9月初年度保費收入（First Year Premium）為107億元、新契約等價保費（First Year Premium Equivalent）金額為47億元，其中保障型商品累計初年度保費收入，較去年同期成長25%。

再者，另一子公司國泰世華銀行9月稅後盈餘15.5億元，累計前9月稅後盈餘為191.2億元，國泰金指出，銀行9月獲利表現也穩健，且持續維持高活存比，存放及手收業務也表現平穩。（編輯：張均懋）1081008