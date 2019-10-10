5G年底競標大戰 電信業搶頻段掀競合

（中央社記者江明晏台北10日電）台灣明年將進入5G時代，在此之前，電信業者得先經歷一場「銀彈四射」的頻譜搶奪之戰，兵家必爭的3.5GHz頻段恐難滿足所有競標者，後續業者間的競合，也牽動國內電信市場變化。

5G第一波釋照競標將從今年12月10日展開，預計明年1月完成釋照，5大電信業者已全數遞件參與5G競標。國家通訊傳播委員會（NCC）規劃，本次釋照中，3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬，28GHz頻段釋出2500MHz頻寬，前次4G第三波釋照未釋出的1800MHz頻段20MHz頻寬也包含在這次釋照中。

全球5G生態系主流發展頻段是3.4GHz至3.8GHz，中華電信技術執行副總經理林國豐表示，本次釋出的3.5GHz被視為是發展較成熟的「黃金頻段」，各家業者會優先爭取這一塊頻譜。

產業人士進一步指出，3.5GHz釋出的270MHz存在部分頻譜不乾淨、設備支援不足的問題，加上要發揮5G特性必須有60MHz至80MHz左右的頻寬，而單家業者取得頻譜上限為100MHz，在5大電信業者都不想缺席5G的情況下，勢必推升競標競爭熱度。

而3個競標頻段1800MHz、3.5GHz與28GHz的底價共計新台幣300億元，其中被視為「兵家必爭之地」的3.5GHz底價為243億元。電信業者私下表示，底價高可能是為了保證國庫收入，「競標過程可能沒幾回合就結束了」，儘管多家業者強調考量「價格合理」，但難保標金不會飆高，恐更不利銀彈相對不充裕的亞太電信、台灣之星2家小業者。

中華電信參與5G頻譜競標，已列出4大方向，分別為鞏固市場地位、提升客戶體驗、創新應用服務、鏈結垂直領域，盼能藉此提供台灣5G策略環境發展方向。

林國豐表示，中華電信會以合理的價格爭取適當的頻寬。台灣大哥大與遠傳電信先前也表態，如果價格合理，要以100MHz頻譜為努力目標。

亞太電信董事長呂芳銘先前說，由於頻譜資源有限，恐上演「三大殺兩小」局面；台灣之星不認同100MHz頻譜上限的競標規則，總經理賴弦五表示，目前頻譜規劃會導致頻率資源分配失衡，憂競爭會被消滅，呼籲保障消費者權益，但台灣之星仍備妥充足資金全力以赴，競逐5G核心的關鍵3.5GHz頻段，取得5G入場券。

市場預期，除了高標金，5G的建設費用也會比4G高出許多，政府首次開放電信業者「三共」（共頻、共網、共建），國家通訊傳播委員會（NCC）擬進一步放寬5G「三共」原則，讓未得標頻譜的業者能和其他得標廠商共網、共頻。

業界解讀，NCC此舉除讓未得標的業者也可參與5G市場，更是為台灣大哥大與亞太電信合作開路。

檯面上並無合作聯盟成局，但檯面下的競合關係備受市場關注，亞太電信日前通過減資彌補虧損案及私募現金增資15億股案，鴻海、台鐵、台灣大等既有股東是否注資、是否會引進新的策略合作夥伴都受到市場關注。

不過，亞太電信仍認為，「5G頻譜還是非拿不可」，目前沒有與任何業者談合作。而市場分析，台灣之星若因銀彈有限，僅取得小頻譜，未來與其他業者的合作可能還有續曲，將牽動國內電信市場三大兩小的競合關係。

另外，經濟部拋出「5G企業專網專頻」的議題仍餘波盪漾，遠傳總經理井琪重申，專用頻率提供商用勢必衝擊產業公平競爭、讓電信業雪上加霜。學者也呼籲政府應明確定位5G價值，擬定中長期頻譜整備規劃。

呂芳銘則表示，站在企業立場，看好專網專頻有利鴻海的智慧工廠布局，且產業界從來沒說過不付錢，只是訂價會需要一個合理的機制，也必須讓電信業者同樣有申請資格。

台灣大哥大總經理林之晨認為，「多贏的結局就是真正的公平」，如果稀缺的頻譜公共財要開放大家使用，就要公平的開放，遊戲規則的制定要讓各業者公平參與。（編輯：楊凱翔）1081010