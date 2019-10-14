中鋼9月營收跌破300億 示警看不到反彈信號

（中央社記者潘羿菁台北14日電）受到市況不佳、鋼價走跌影響，中鋼今天公布9月營收為新台幣289.30億元，創今年2月以來新低，年減14.7%，第3季營收再度失守千億元大關。展望未來，中鋼示警目前看不到反彈信號。

中鋼9月營收289.30億元，年減14.7%，意外跌破300億元大關，第3季營收為906.93億元，較去年同季衰退11.7%，今年以來三度跌破單季營收千億元的紀錄。

中鋼表示，國際鋼價持續探底，導致下游客戶信心不足、提貨意願下降，帶動9月集團總出貨量較8月減少10萬噸，再加上，大型專案接單價格不理想，在價量齊跌雙重衝擊之下，9月營收跌破300億元大關。

法人表示，國際熱軋鋼捲從8月底每噸475美元一路下跌至目前的410美元，跌幅13.6%，市場行情走跌，鋼鐵下游客戶處於觀望態度，中鋼想多賣鋼材也難。而鋼價走跌的同時，鐵礦砂行情卻是攀升，9月鐵礦砂從每噸85美元一度衝至98美元，月底降至93美元，鋼品原料處於高檔行情，料想中鋼9月獲利恐怕難看。

展望未來，中鋼透露，目前市場看不到反彈信號，前景依舊是偏保守，不過中國武鋼、寶鋼等一直在支撐盤價，後續熱軋鋼捲續探底機率，可能不大。

而法人認為，中鋼去年10月為364.37億元為當年度營收最高峰，今年10月要想拚正成長難度高，第4季營收將是年減格局；目前外界將關注11月下旬中鋼開出明年首季內銷盤價，被視為明年營運展望指標。

中鋼今天股價上漲0.25元，收在23.15元，漲幅1.09%。（編輯：黃國倫）1081014