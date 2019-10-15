翔宇第3季營收年增6% 第4季看旺

（中央社記者韓婷婷台北15日電）翔宇生醫科技儘管進入暑假醫美的淡季，但旗下DV TOKYO系列保養品找來金鐘視后賈靜雯代言加持，第3季營收新台幣4.33億年增6%，翔宇看好第4季進入產業旺季營運。

翔宇9月合併營收1.43億元，累計今年前3季合併營收14.52億元，受惠於自有品牌保養品在兩岸市場銷售表現優異，推升9月及前3季營收較去年同期分別成長6.51%及6.11%。

翔宇表示，9月營收成長主要受惠於保養品年增近3倍的銷售成長表現。系列保養品前9月的銷售通路來看，線上電商平台及線下實體通路的營收比重分別為24.46%及75.54%，其中，線上電商平台的營收明顯年增17倍。

總經理張麗綺表示，翔宇2016年以自有品牌DV推出自主研發的全新保健食品「醇養妍」，由金鐘獎視后賈靜雯代言，結合大數據分析精準行銷策略，帶動保健食品銷售表現再創高峰。

展望第4季，翔宇看好兩岸美容保養市場需求成長，有利DV各項業務發展，未來將持續擴增新保養品項、拓展新銷售通路。醫美策略合作的診所部份，第4季將進入旺季，配合年底的活動，預計營運將一路旺到農曆年前。（編輯：鄭雪文）1081015