智慧音箱市場加溫 電信商拚本土化

遠傳推出遠傳愛講智慧音箱，以台式中文語音助理獲得育兒族和銀髮族喜愛。（遠傳電信提供）中央社記者江明晏傳真 108年10月15日

（中央社記者江明晏台北15日電）Google今天將舉行新產品發表會，除了確定的Pixel 4智慧手機外，智慧音箱等產品可望同時亮相，而台灣智慧音箱市場也在電信商推波助瀾下加溫，「本土化」成為搶市最佳利器。

Google 線上商城公告「即將發布關於全新Pixel手機和智慧聯網家庭裝置的重大消息」，外界相信Google可能發表新的智慧音箱產品。

市調機構Strategy Analytics統計第2季智慧音箱銷量持續飆升，達到3030萬台，年增高達95.8%。其中亞馬遜第2季以21.9%的市占率保持領先，出貨量660萬台，年增47%；Google緊追在後，第2季出貨量560萬台，年增74%，市占率18.5%。

台灣智慧音箱市場去年下半年開始陸續「百花齊放」，由於消費者較青睞說的中文智慧音箱，市場主流為遠傳電信的愛講智慧音箱、華碩的神隊友小布，鴻海旗下富連網家智能AI音箱、小米AI音箱小愛、獵豹移動的小豹音箱等為主，且不管海內外業者都積極尋求台灣在地化內容服務商合作，比更「接地氣」。

遠傳領先全台智慧音箱市場，率先推出遠傳愛講智慧音箱，以台式中文語音助理獲得育兒族和銀髮族喜愛，穩居台灣在地化智慧音箱領導品牌。

今年初遠傳推出小愛講/小狐狸兩款攜帶式智慧音箱，除了持續擴大數位內容服務、強化「語音加值服務生態圈」，更於9月宣布全面布局「智慧控制生態圈」，陸續推出智慧家庭聯網設備、擴大與家電品牌串接，透過愛講智慧音箱整合智慧家庭的物聯網布局全面啟動，加速擴張智慧控制版圖。

愛講智慧音箱擴大與各類型的廠商合作， 10月中旬推出與華文占星網站摘星工廠合作的星座運勢全新內容，更結合「surco雲端家電遙控」，支援5000款以上的冷氣、電視、風扇、掃地機器人等品牌家電。

中華電信也布局台灣在地化的AI聲控服務，日前已推出自主研發的智慧聲控服務平台「i寶貝」，並攜手在地供應鏈推出搭載「i寶貝」的多款智慧音箱及MOD聲控遙控器，「強調不只說國語、說台語嘛ㄟ通」。（編輯：楊玫寧）1081015