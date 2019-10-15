混凝土漲價 國產9月獲利大增1倍

（中央社記者潘羿菁台北15日電）受惠於漲價效應，台灣混凝土大廠國產今天自結9月淨利為新台幣1.08億元，較去年同月暴增1.16倍，每股盈餘0.07元。國產表示，中國混凝土行情走高推升獲利強勁。

近期國產股價波動大，前兩天拉出兩根漲停板後，今天盤中一度站上12.35元創下波段新高，最後股價收在12.15元，上漲0.45元，漲幅為3.85%，因此被證券交易所要求公布相關財務業務資訊。

國產公告9月稅前淨利為5500餘萬元，較去年同月衰退2%，不過本期淨利卻是暴衝至1.08億元，年增1.16倍，每股盈餘0.07元，同樣年成長1.33倍，反觀9月營收16.33億元，年成長8%，形成獲利成長速度優於營收。

國產表示，去年中國砂石出口禁令影響，造成砂石價格大漲，當時景氣疲軟，成本大增卻無法適度調整售價，導致去年下半年國產營運轉弱，所幸今年整體市況逐漸回溫，兩岸混凝土產品售價同步調整，又以中國混凝土行情漲勢最為凶猛，今年初每立方公尺人民幣360元，漲至人民幣500元，大漲近4成，推升國產獲利增溫。

國產位於中國5座工廠當中，蘇州混凝土廠獲利年增1倍，儼然是母公司小金雞母。

展望未來，第4季適逢傳統旺季，有助於支撐中國混凝土售價維持高檔，再加上國產出售福建水泥廠處分利益1578萬美元，最快在本季入帳，兩大利多條件加持，本季營運樂觀以待。（編輯：林淑媛/黃國倫）1081015