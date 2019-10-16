華碩營業利益率改善 亞系外資升評上修目標價

（中央社記者吳家豪台北16日電）亞系外資認為，電腦品牌廠華碩營業利益率已於今年上半年止跌，預期下半年將回升到3.2%，推估第4季營收季增2%，將華碩評等調升至中立，目標價上修到182元。

華碩股價今天上漲1.5元開出，早盤高點來到205元，漲幅近1.5%。

亞系外資發布研究報告指出，華碩營業利益率自2017年第2季開始惡化，今年上半年已落底止跌，有望從下半年開始改善；華碩股價自2017年4月高點以來下跌35%，已反映獲利衰退的利空因素，受個人電腦（PC）及智慧型手機市占流失的衝擊也逐漸淡化。

儘管亞系外資仍不預期華碩智慧型手機事業在2021年前轉虧為盈，但華碩去年12月宣布打消庫存和重新分配資源，仍可帶來正面影響，預估華碩今年第3季和第4季營業利益率將回升到3.2%，第4季營收將季增2%，看好2020年營收將與今年持平、2021年營收將成長1%。

為反映營收趨穩、營業利益率落底反彈和穩定配息，亞系外資將華碩投資評等從「劣於大盤」調升至「中立」，目標價從174元上修到182元。（編輯：楊玫寧）1081016