9月投信基金規模3兆6951億 連6個月創新高

（中央社記者韓婷婷台北16日電）全球央行連番降息、貿易戰不確定性籠罩，引導資金持續轉進債券資產，推升9月投信基金規模續創新高，達新台幣3兆6951億元，較8月成長1.25%，連續第6個月創新高。

法人表示，全球低利與刺激政策環境不變，有助於避免景氣衰退，加速資金回流金融市場；不過，也將伴隨波動頻率、幅度提高，建議未來布局策略聚焦基本面提前落底或抗波動2大類基金。

根據投信投顧公會資料統計，截至9月底為止，投信整體基金規模3兆6951億元，較8月成長1.25%，連續第6個月創新高。

若按類型區分，跨國指數股票型、跨國一般債券型基金規模各增加874及133億元，增長最多；而國內指數股票型、國內貨幣市場型基金各減少355億、260億元。跨國指數股票型基金中，以債券ETF居大宗，顯示資金持續流進債券資產。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷指出，今年來資金明顯流往債市，主要反映2大因素：一是美中、美歐與日韓等貿易戰，讓金融市場籠罩不確定性，促使資金投向債市避風頭；二是全球央行連番降息，利率不斷走低，甚至歐、日陷入負利率環境，引導資金轉進投資級債等優質收益資產。

投資布局上，葉菀婷表示，具高股息特性的水電瓦斯等公用事業、REITs等資產，及兼具債信品質佳、收益率好的投資級債券，都能帶來源源不絕的現金流，具備抗波動優勢，仍舊是不可獲缺的核心資產。

葉菀婷表示，股票市場雖然面臨較大風險，但觀察今年來，MSCI世界指數震盪走高，顯示投資人對於貿易戰的衝擊漸趨淡然。同時，考量部分產業如：機械自動化等，庫存與訂單水準提前回落，且來到金融海嘯後低檔水準，若後續經濟未出現衰退，預期訂單將逐步回溫，低檔投資價值浮現，亦值得留意。

施羅德投信多元資產投資團隊投資長莊志祥表示，第4季雖是傳統旺季，但今年因為中美貿易戰、英國脫歐歹戲拖棚等因素，雜音多且複雜。市場無法回歸完整基本面，或有旺季不旺的風險，建議投資人資產中9成做股債平衡配置，另握1成現金，若市場因消息面提振，也可伺機進場。（編輯：蘇志宗）1081016