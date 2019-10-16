台積電法說前夕 美系外資喊進目標價320元

（中央社記者吳家豪台北16日電）晶圓代工廠台積電將於17日舉行法人說明會，美系外資搶先發布研究報告，預期台積電第4季營收將季增7%至9%、毛利率介於48%到50%，重申加碼評等和目標價320元。

台積電美國存託憑證（ADR）突破50美元關卡、達50.39美元，折台股新台幣309.25元，續創歷史新高；台積電今天股價同步走高，早盤高點298元，同創歷史新高。

美系外資表示，台積電今年第3季營收優於市場預估值約3%，第4季營收可望季增7%至9%，動能來自蘋果處理器強勁需求、超微（AMD）7奈米處理器放量帶動高效能運算需求，以及華為5G基地台和智慧型手機晶片需求；雖然產能吃緊可能限制第4季7奈米需求帶來的成長，但也代表2020年第1季營收下滑幅度可能優於以往淡季水準。

美系外資指出，台積電受到7奈米放量階段良率偏低、28奈米產能利用率下滑及今年上半年7奈米產能利用率偏低的影響，整體毛利率表現不如預期，然而7奈米良率已拉高到80%至85%，且12吋晶圓廠除了28奈米製程之外已產能滿載，推估今年第4季毛利率將提升到48%至50%。

美系外資認為，受惠於2020年起7奈米強勁需求，台積電2020年7奈米營收將成長36%至120億美元（約新台幣3679億元），加上5奈米預計明年第2季開始量產，看好台積電在5奈米及3奈米市場將維持領先地位，帶動未來兩年獲利成長，重申台積電「加碼」投資評等和目標價320元。（編輯：鄭雪文）1081016