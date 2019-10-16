台股資金轉向資產股 南港國產內外皆美

（中央社記者潘羿菁台北16日電）台股資金輪動到資產概念股，南港與國產午盤漲幅逾3%，法人表示，外在環境的美中貿易戰風險仍偏高，部分資金轉向低價資產股，同時，資產股本業營運同步看升，呈現內外皆美格局。

在資金避險需求下轉向資產概念股的南港，10月南港股價開始走揚，今天一度站上57.8元，創下近8年新高。法人表示，南港世界明珠開發案，每坪單價刷下100萬元交易新紀錄，總成交金額高達63.58億元，讓市場對南港業績進補有相當大想像空間。

不只是資產「吸睛」，南港今年以來輪胎本業偏正向，自結第3季稅前盈餘4.65億元，年成長4.9倍，累計前9月稅前盈餘為11.9億元，若以股本83億元計算，前3季每股稅前盈餘1.42元。

受惠於代工接單暢旺，以及自有品牌產品推陳出新，帶動南港營運看佳，雖然第4季邁入傳統淡季，不過現階段台灣新豐廠日產1萬8000條滿載，後續依舊偏樂觀。

至於混凝土大廠國產今年連發三大利多，第一利多為今年9月南港廠「南港企業總部暨周邊開發」都更案獲得台北市政府核定，該都更案基地占地約6500坪、建築基地面積約4000坪，預計最快明年底、後年初動工，法人估計，未來開發潛在利益至少百億元起跳。

第二利多則是國產出售中國福建水泥廠，處分利益1578萬美元，最快在本季入帳，兩大消息加持，推升國產股價從9月一路推升，昨天公司更公布9月單月稅前盈餘大賺1.08億元，較去年同月暴增1.16倍，讓股價衝至近8年來新高，盤中一度站上12.8元。

第三利多為本業營運偏樂觀，受惠於房市景氣與企業擴廠需求增溫，帶動混凝土價格大漲，又以中國混凝土行情從年初至今上漲最多，挹注國產位於蘇州混凝土廠獲利貢獻高，本季適逢傳統出貨旺季，中國混凝土行情有支撐力道，下半年營運可望優於上半年。（編輯：鄭雪文）1081016