台積電化妝師孫又文年底退休 重拾音樂興趣

（中央社記者張建中台北17日電）台積電企業訊息處資深處長暨代理發言人孫又文將於今年底退休，回顧在台積電工作17年，她自認運氣非常好，退休後將與家人多點時間相處，也要鍛鍊身體，重拾音樂興趣。

台積電下午召開法人說明會，總裁魏哲家在法說會尾聲宣布孫又文即將於今年底退休的消息，現場隨即響起熱烈掌聲。

孫又文說，能在台積電工作覺得是榮耀，在好公司工作令人快樂，努力有成效；她又是代表台積電與媒體及法人接觸，運氣非常好。

17年工作下來，第一天好像是昨天，孫又文說，過去66場法說會，每次都是挑戰，都有新問題要回答。在這職位不只是要講實話，還要把實話好好講，即使要退休，還是在學習。

尤其，能跟著創辦人張忠謀，接受指教、指導，孫又文表示，這是錢都買不到的經驗，從張忠謀身上學到非常多。

對於退休後的規劃，孫又文說，首先要跟家人多點時間相處，另外，健康很重要，退休後要鍛鍊身體。

孫又文表示，小時候曾學過鋼琴，過去因工作忙，放下興趣，退休後將重拾音樂興趣，她還要讀小說、歷史，並想想未來，靜下心想一想生命。（編輯：張均懋）1081017