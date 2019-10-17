台積電法說會報喜 5G動能超預期

（中央社記者張建中台北17日電）台積電法人說明會今天登場，一如外界預期釋出正面訊息，不僅第3季獲利表現優於市場預期，第4季展望樂觀，並大舉調高資本支出，展現對5G與5奈米的高度信心。

台積電下午召開法說會，公布第3季營運結果，獲利表現優於市場預期，稅後淨利達新台幣1010.7億元，季增達51.4%，並改寫歷史新高紀錄，每股純益3.9元。

在智慧手機與高效運算需求持續成長，台積電第4季營運展望樂觀，季營收將首度突破100億美元大關，達102億至103億美元，較第3季再增加9%，並續創歷史新高，毛利率也將進一步攀高到48%至50%。

最受法人關注的是，台積電將今年資本支出自原先的100億至110億美元，大舉調高到140億至150億美元，創史上新高紀錄。

台積電財務長黃仁昭指出，增加的40億美元，其中，15億美元將用於7奈米製程，25億美元將用於5奈米製程。他並說，明年資本支出也將維持與今年相當水準。

對於台積電大舉擴大投資，法人高度關心，資本支出規劃成為全場法人提問焦點。黃仁昭與台積電總裁魏哲家多次表示，台積電資本支出是根據客戶需求而定。

魏哲家說，5G動能比預期強，明年5G手機滲透率可望達15%，將高於先前預期的個位數百分點水準。隨著5G與高效運算需求持續成長，明年7奈米製程比重可望較今年的25%進一步提升。

此外，手機與高效運算對5奈米需求也相當強勁，魏哲家表示，台積電比6個月前更積極建置5奈米產能，5奈米製程預計明年上半年量產。

台積電擴大7奈米與5奈米製程投資，符合市場先前預期，台積電明年7奈米製程可望持續高度成長，5奈米也將開始貢獻業績，並驅動整體營運重返成長軌跡。（編輯：林淑媛）1081017