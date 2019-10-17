郭台銘70歲提早慶生 張忠謀夫婦陪伴一起過

鴻海創辦人郭台銘（右）17日晚間臉書貼文指出，今年剛好是70歲，他的表姊、台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬說，傳統上過70歲生日，是人生邁入一個新的里程碑，因此提早找朋友一起慶生。圖左為張忠謀、張淑芬、郭台銘妻子曾馨瑩。（圖取自facebook.com/TerryGou1018）

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）鴻海創辦人郭台銘18日將過70歲生日，他與張忠謀夫婦等友人提早慶生，生日願望是期盼中華民國國富民強，人人安居樂業，日日是好日。

郭台銘今天晚間臉書貼文指出，今年剛好是70歲，他的表姊、台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬說，傳統上過70歲生日，是人生邁入一個新的里程碑，因此提早找朋友一起慶生。

郭台銘說，70歲的確是開啟了他人生的另一個階段，過去40年，他的生日都依舊是工作日，只有晚上和家人吃飯。今年生日則不一樣，他與摯愛、好友們暢談人生、分享喜悅，只有感恩。

郭台銘表示，上天給他的真的很多，他也許下回饋國家與社會的承諾。

他也透露，幕僚們錄製了一段生日影片，很搞笑，大家一起吃蛋糕也感到十分窩心。（編輯：林淑媛）1081017