貿協智慧亞洲展開幕 印度兩省盼與台灣合作

駐印度代表田中光（前排左）與印度官員和貴賓17日為貿協在孟買主辦的2019年智慧亞洲展點燈開幕。中央社記者康世人孟買攝 108年10月17日

（中央社記者康世人孟買17日專電）外貿協會主辦的2019年智慧亞洲展（Smart Asia 2019）今天起在孟買舉行3天，首次有印度兩個省政府在展中設立展館，與會印度官員都希望，在智慧城市與台灣合作。

中華民國對外貿易發展協會17日到19日在孟買展覽中心（Mumbai Exhibition Centre）第5館舉辦2019年智慧亞洲展。

這項展覽邁入第3年，首次有西孟加拉省由資訊科技與電子部秘書長沈恩（Debashis Sen）率領7名官員及11家西孟加拉省企業組成的大型採購團設館參展。

此外，展覽地主城市孟買所屬的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）省政府，也組團設館參展。

沈恩和曾到台灣接受高階官員培訓課程的普恩市（Pune）拓展城市平埔里青奇瓦德（Pimpri Chinchwad）市政機構市政專員哈迪卡（Shravan Hardikar）等印度貴賓在致詞時，都表達對台灣智慧城市科技的印象深刻，希望藉著這項展覽能找到適合當地的智慧城市方案，同時吸引這些台商到印度投資。

哈迪卡說，他到台北後，發現台北曾經跟印度許多城市一樣，面對交通發展瓶頸、汙染等諸多問題。但看到台北的摩登與進步現狀，讓他有信心印度城市可以像台北一樣，台灣的各項智慧城市解決方案，很適合在印度發展。

駐印度代表田中光在開幕致詞中說，2014年印度大選後，有印度友人告訴他，台灣應抓住機遇，登上印度這輛經濟起飛的巴士。當時他告訴對方，台灣不只已經在這輛巴士上，還會帶領更多台商登上這輛巴士，印度必須把巴士的裝載量擴大。

田中光表示，他今天可以驕傲地說，台印間的貿易額從2014年到去年已成長6倍達到75億美元，而且雙邊達到貿易平衡；去年一整年，就有45個台灣訪團到印度，將對印度增加更多投資與交流。以上種種，證實了他當初所言，有更多台商登上印度這輛巴士，且巴士的裝載量必須擴大。

他相信，結合台灣硬體製造、創新與智慧教育，以及印度的軟體與市場，雙方可在印度真正地創建智慧城市，改善無數印度民眾的生活。

在今年的智慧亞洲展中，包括宏碁、華碩、台達電子及電動巴士領導品牌創奕能源等50家台灣頂級品牌和廠商，在貿協、資策會等單位率領下，展出多項智慧城市解決方案。此外，還舉辦與智慧城市相關議題的論壇，邀請台、印及亞洲開發銀行的專家參與討論，分享經驗，促成印度智慧城市管理的發展。

教育部率8家台灣知名大專院校在智慧亞洲展中舉辦台灣高等教育展，除向印度優秀學生招生外，也促成高雄醫學大學與印度理工學院久德浦爾分校（IIT Jodhpur）簽署雙聯博士協議。

交通部觀光局在智慧亞洲展中設立攤位，利用3D虛擬實境（VR）眼鏡，讓參觀者和業者體驗由觀光局拍攝的台灣VR美景，收效頗大。（編輯：馮昭）1081017

印度西孟加拉省資訊科技與電子部秘書長沈恩（右6）率龐大採購團17日起參加貿協舉辦的2019年智慧亞洲展，在參觀台灣精品館中的各項智慧方案與產品後合影。中央社記者康世人孟買攝 108年10月17日

駐印度代表田中光17日在2019年智慧亞洲展致詞表示，台印貿易這4年成長6倍，證實他2014年所言，台灣已在印度這輛經濟起飛的巴士上，且帶更多台商登上巴士。中央社記者康世人孟買攝 108年10月17日