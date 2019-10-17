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貿協智慧亞洲展開幕 印度兩省盼與台灣合作

最新更新：2019/10/17 23:06
駐印度代表田中光（前排左）與印度官員和貴賓17日為貿協在孟買主辦的2019年智慧亞洲展點燈開幕。中央社記者康世人孟買攝 108年10月17日
駐印度代表田中光（前排左）與印度官員和貴賓17日為貿協在孟買主辦的2019年智慧亞洲展點燈開幕。中央社記者康世人孟買攝 108年10月17日

（中央社記者康世人孟買17日專電）外貿協會主辦的2019年智慧亞洲展（Smart Asia 2019）今天起在孟買舉行3天，首次有印度兩個省政府在展中設立展館，與會印度官員都希望，在智慧城市與台灣合作。

中華民國對外貿易發展協會17日到19日在孟買展覽中心（Mumbai Exhibition Centre）第5館舉辦2019年智慧亞洲展。

這項展覽邁入第3年，首次有西孟加拉省由資訊科技與電子部秘書長沈恩（Debashis Sen）率領7名官員及11家西孟加拉省企業組成的大型採購團設館參展。

此外，展覽地主城市孟買所屬的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）省政府，也組團設館參展。

沈恩和曾到台灣接受高階官員培訓課程的普恩市（Pune）拓展城市平埔里青奇瓦德（Pimpri Chinchwad）市政機構市政專員哈迪卡（Shravan Hardikar）等印度貴賓在致詞時，都表達對台灣智慧城市科技的印象深刻，希望藉著這項展覽能找到適合當地的智慧城市方案，同時吸引這些台商到印度投資。

哈迪卡說，他到台北後，發現台北曾經跟印度許多城市一樣，面對交通發展瓶頸、汙染等諸多問題。但看到台北的摩登與進步現狀，讓他有信心印度城市可以像台北一樣，台灣的各項智慧城市解決方案，很適合在印度發展。

駐印度代表田中光在開幕致詞中說，2014年印度大選後，有印度友人告訴他，台灣應抓住機遇，登上印度這輛經濟起飛的巴士。當時他告訴對方，台灣不只已經在這輛巴士上，還會帶領更多台商登上這輛巴士，印度必須把巴士的裝載量擴大。

田中光表示，他今天可以驕傲地說，台印間的貿易額從2014年到去年已成長6倍達到75億美元，而且雙邊達到貿易平衡；去年一整年，就有45個台灣訪團到印度，將對印度增加更多投資與交流。以上種種，證實了他當初所言，有更多台商登上印度這輛巴士，且巴士的裝載量必須擴大。

他相信，結合台灣硬體製造、創新與智慧教育，以及印度的軟體與市場，雙方可在印度真正地創建智慧城市，改善無數印度民眾的生活。

在今年的智慧亞洲展中，包括宏碁、華碩、台達電子及電動巴士領導品牌創奕能源等50家台灣頂級品牌和廠商，在貿協、資策會等單位率領下，展出多項智慧城市解決方案。此外，還舉辦與智慧城市相關議題的論壇，邀請台、印及亞洲開發銀行的專家參與討論，分享經驗，促成印度智慧城市管理的發展。

教育部率8家台灣知名大專院校在智慧亞洲展中舉辦台灣高等教育展，除向印度優秀學生招生外，也促成高雄醫學大學與印度理工學院久德浦爾分校（IIT Jodhpur）簽署雙聯博士協議。

交通部觀光局在智慧亞洲展中設立攤位，利用3D虛擬實境（VR）眼鏡，讓參觀者和業者體驗由觀光局拍攝的台灣VR美景，收效頗大。（編輯：馮昭）1081017

印度西孟加拉省資訊科技與電子部秘書長沈恩（右6）率龐大採購團17日起參加貿協舉辦的2019年智慧亞洲展，在參觀台灣精品館中的各項智慧方案與產品後合影。中央社記者康世人孟買攝 108年10月17日
印度西孟加拉省資訊科技與電子部秘書長沈恩（右6）率龐大採購團17日起參加貿協舉辦的2019年智慧亞洲展，在參觀台灣精品館中的各項智慧方案與產品後合影。中央社記者康世人孟買攝 108年10月17日
駐印度代表田中光17日在2019年智慧亞洲展致詞表示，台印貿易這4年成長6倍，證實他2014年所言，台灣已在印度這輛經濟起飛的巴士上，且帶更多台商登上巴士。中央社記者康世人孟買攝 108年10月17日
駐印度代表田中光17日在2019年智慧亞洲展致詞表示，台印貿易這4年成長6倍，證實他2014年所言，台灣已在印度這輛經濟起飛的巴士上，且帶更多台商登上巴士。中央社記者康世人孟買攝 108年10月17日
曾在台北接受高階官員培訓的印度平埔里青奇瓦德市政機構市政專員哈迪卡17日在2019年智慧亞洲展中致詞時說，他對台北的發展印象深刻，也讓他有信心印度城市可像台北一樣。中央社記者康世人孟買攝 108年10月17日
曾在台北接受高階官員培訓的印度平埔里青奇瓦德市政機構市政專員哈迪卡17日在2019年智慧亞洲展中致詞時說，他對台北的發展印象深刻，也讓他有信心印度城市可像台北一樣。中央社記者康世人孟買攝 108年10月17日
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