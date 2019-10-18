雙子星案藍天遞補 南海：法律程序將持續進行

（中央社記者潘羿菁、廖禹揚台北18日電）台北雙子星案南海馬頓團隊確定出局，對此南海馬頓團隊法律顧問回應，台北市政府捷運局不給予最優申請人展延，卻給予次優申請人簽約，均屬違法，目前團隊行政救濟與法律訴訟都將持續進行。

台北市捷運局宣布，台北雙子星案將由次優申請人藍天宏匯團隊遞補，此舉等同是南海控股集團主席于品海，所率領的南海馬頓團隊確定出局。

今年6月底投審會引用外資條例以國家安全為由，駁回南海投資許可，導致南海無法設立專案公司，連帶不能符合雙子星第二階段資格標，南海隨即在7月向行政院提出訴願，認為投審會「超法規解釋」，要求撤銷投審會駁回處分。

同一時期，南海團隊也向台北地方法院申請假處分，希望在訴願結論未出之前，暫停捷運局對於雙子星案後續程序，未料7月法院駁回假處分案，目前團隊正在抗告階段。

行政院訴願委員會結論尚未出來之前，台北市捷運局今天公告，台北雙子星開發案將由次優先申請人藍天宏匯集團遞補。消息出爐後，引發市場震撼。

南海馬頓團隊法律顧問認為，南海馬頓團隊合法得標，投審會駁回投資申請，實屬違法，台北市政府捷運局不給予最優申請人展延專案公司成立時間，不論是與次優申請人簽約、或重啟標案，均屬違法，南海馬頓團隊正在進行中的行政救濟以及法律訴訟都將持續進行。

台北市政府宣布雙子星案由藍天宏匯團隊遞補，原最優申請人南海團隊6月遭經濟部投審會駁回申請後，7月已提起訴願，投審會官員表示，目前案子仍在行政院訴願會審查中。（編輯：黃國倫）1081018