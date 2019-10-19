政府服務雙語化比率提前達標 預計年底衝破9成

（中央社記者潘姿羽台北19日電）國發會遵循行政院指示，以2030年為目標，打造台灣成為雙語國家，政府機關也帶頭做榜樣；國發會表示，政府服務相關申請書表及證照證書雙語化比率已提前達標，預計年底可達91%以上。

面對全球化及國際化浪潮，提升國民英語力以增加國際競爭力刻不容緩，國發會經跨部會研商並蒐集各界意見後，於去年提出「2030雙語國家政策發展藍圖」。

國發會強調，雙語國家的達成須靠公私部門共同合作，政府機關更應從自身做起，發揮帶頭示範作用；國發會從政府服務雙語化著手，訂定108年底，各部會1500多項與外國人相關的申請書表及證照證書，要達到至少50%雙語化的目標。

經過各部會的努力，國發會今天發布新聞稿宣布好消息，截至第3季止，申請書表及證照雙語化比率已達83.25%，其中國防部、環保署、陸委會、金管會及國發會等13個部會，雙語化比率已達100%。

國發會預計，108年底所有部會均可達成50%雙語化的目標，19個部會則可達到全面雙語化，整體完成率將達到91.98%，成果亮眼。

除了政府服務，國發會也彙集政府及民間英語學習、英譯資源，建置了「雙語資料庫學習資源網」，網站涵蓋了看影片、聽廣播、讀文章、英譯資源等單元，讓民眾在家也能學英文，並依自身英語程度、興趣，選擇適合的資源來學習與查閱。（編輯：鄭雪文）1081019