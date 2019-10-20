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雙子星案 南海：尋求WTO爭議解決途徑

最新更新：2019/10/20 17:30

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台北雙子星案由藍天宏匯集團遞補，原本最優申請人的南海馬頓團隊表示，懷疑這是為選舉扭曲專業，政治干預專業判斷，會堅持完成與經濟部及台北市政府的訴訟程序，同時尋求WTO爭議解決的途徑。

台北市捷運局18日宣布，台北雙子星案將由次優申請人藍天宏匯團隊遞補，此舉等同是南海控股集團主席于品海，所率領的南海馬頓團隊確定出局。

南海馬頓發言人高慧嬴表示，台北市政府一再對外說明，「應等待相關行政救濟結果，否則如果南海馬頓團隊訴訟打贏了，又會惹爭議」，卻在南海馬頓團隊對經濟部、台北市政府的訴願及行政訴訟未有審理最終結果前，就通知次優申請人遞補議約，無法不讓人懷疑，這又是為了選舉而扭曲專業的投標管理工作。

高慧嬴透過新聞稿指出，台北市政府言行不一地急於推動次優申請人遞補議約，無法不透露政治再次干預專業判斷、以及罔顧司法救濟的基本精神，且不惜犧牲國際聲譽，事實上歧視外資在台灣投資的權利。

高慧嬴指出，台北市政府在辦理相關案件開國際標前，未善盡國際標的合法性與可行性，使國際投資者投入巨資後，莫名遭經濟部投審會不合法的理由駁回專案公司申請。而台北市政府在相關訴訟定案前，即與次優申請人進行遞補議約，是不合法也不合情理的行為，就算以最低標準，無法滿足依法施政的底線。

南海馬頓團隊並表示，最優申請人與次優申請人在投標時所承諾給土地所有權人最低分配比，換算差距高達新台幣150億元，台北市政府貿然與次優申請人簽約及進行開發，將造成政府及人民的實質損失，不符公共利益，顯然選舉成效的算計重要過任何政治責任以及對人民利益保障的基本原則。

南海馬頓團隊指出，會堅持完成與經濟部及台北市政府的訴訟程序，同時尋求世界貿易組織（WTO）爭議解決的途徑。

今年6月底投審會引用外資條例以國家安全為由，駁回南海投資許可，導致南海無法設立專案公司，連帶不能符合雙子星第二階段資格標，南海隨即在7月向行政院提出訴願，認為投審會「超法規解釋」，要求撤銷投審會駁回處分。

同一時期，南海團隊也向台北地方法院聲請假處分，希望在訴願結論未出之前，暫停捷運局對於雙子星案後續程序，未料7月法院駁回假處分案，目前團隊正在抗告階段。

行政院訴願委員會結論尚未出來之前，台北市捷運局18日公告，台北雙子星開發案將由次優先申請人藍天宏匯集團遞補。（編輯：蘇志宗）1081020

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