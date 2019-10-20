北市府：雙子星案 南海早喪失最優申請人資格

（中央社記者梁珮綺台北20日電）台北雙子星開發案由次優申請人藍天宏匯團隊遞補，原本最優申請人南海馬頓團隊認為，北市府此舉是為選舉而扭曲專業的投標管理工作。北市府指出，南海早喪失最優申請人資格。

台北市捷運局主秘王偉今天傍晚告訴中央社記者，南海馬頓團隊向法院聲請假處分被駁回，捷運局7月10日去文要求南海30天內成立新專案公司並簽約，並備妥履約保證金19.4億元，南海8月9日前並未完成，視同放棄最優申請人資格，且南海所提兩次定暫時狀態處分案，都遭法院駁回。

雙子星開發案歷經6次招標，去年底確定由香港商南海馬頓團隊獲最優申請人資格。經濟部投審會今年6月26日認定南海與中國關聯極深，依照外國人投資條例第7條，認定不利國家安全，駁回雙子星案。

南海因而二度向北高行聲請假處分，請求本案判決確定前，捷運局應展延設立新公司期限，且不得廢棄聲請人最優申請人資格，並不得核准次優申請人遞補簽訂投資契約或重新公開徵求投資人，也不得廢棄開發案，分別於8月16日及10月3日被駁回。

對於開發案由藍天宏匯團隊遞補，南海馬頓發布新聞稿指出，台北市政府一再對外說明「應等待相關行政救濟結果」，卻言行不一，認為政治干預專業判斷，且罔顧司法救濟，歧視外資在台灣投資的獲利。

王偉回應，8月9日是南海簽約的底限，最終未完成，依照投資須知第12條規定，視同南海放棄最優申請人資格。

台北市捷運局18日宣布，台北雙子星案將由次優申請人藍天宏匯團隊遞補，此舉等同是南海控股集團主席于品海所率領的南海馬頓團隊確定出局。（編輯：李亨山）1081020